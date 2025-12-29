El Ayuntamiento establece restricciones al tráfico y estacionamiento durante la San Silvestre

Luces de Navidad en Avilés. - EUROPA PRESS

AVILÉS 29 Dic.

El próximo miércoles 31 de diciembre, la Asociación Atlética Avilesina en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, organiza la XXXVIII San Silvestre TotalEnergies Avilés con una previsión de participación de 3.200 atletas.

Ya son 38 ediciones de una prueba multitudinaria sobre un trazado de aproximadamente 5.600 metros, en la prueba grande, que repite el recorrido del año pasado con salida en la Avenida Cervantes y meta en la Plaza de España, que garantiza una salida cómoda y rápida para los y las participantes.

Para facilitar el transcurso de la carrera, se establecerán las siguientes prohibiciones y restricciones a la circulación. Quedará prohibido el estacionamiento en la Calle de la Muralla, en el tramo comprendido entre la plaza de Pedro Menéndez y calle de la Cámara.

A partir de las 16:30 horas quedará totalmente cortado al tráfico la avenida de Cervantes tramo comprendido entre la avenida de Portugal y la calle Valdés Salas y la calle Severo Ochoa, entre la avenida de Portugal y la calle Jiménez Díaz para las labores de colocación del arco de salida.

A partir de las 17:45 horas, se cortará al tráfico rodado de todo el recorrido para el desarrollo de la prueba.

La prueba grande comenzará a la 18:00 horas con salida de la avenida Cervantes para discurrir por la calle Severo Ochoa, calle Fernando Morán, avda. Juan XXIII, plaza del Vaticano, calle Doctor Graíño, calle La Cámara, plaza de España, calle San Francisco, calle Galiana, avda. Portugal, calle Ramón y Cajal, avda. San Agustín, calle Fuero, glorieta José Cueto, calle Quirinal, calle González Abarca, calle Marcos del Torniello, plaza del Carbayo, calle La Estación, calle Carreño Miranda, calle Emile Robin, plaza y calle Pedro Menéndez, plaza de La Merced, calle Muralla, calle La Cámara y meta en la plaza de España.