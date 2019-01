El Ayuntamiento estudiará extender el servicio de comedor escolar a centros de secundaria

Publicado 30/01/2019 14:08:53 CET

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado por mayoría realizar un estudio para ver la posibilidad de extender a los centros educativos de Secundaria el servicio de comedor escolar, de cara a favorecer también la conciliación de la vida laboral y familiar.

La propuesta de Ciudadanos ha contado con los votos a favor, además de este grupo, de Foro, PSOE, Xixón Sí Puede (XsP) e IU y en contra del PP. En este sentido, la edil de Educación y Cultura, Montserrat López, ha apuntado que harán un estudio para ver si hay demanda. Ha recordado, en este caso, que hubo en su día dos centros de la ciudad que dispusieron de este servicio pero se dejó de ofertar por falta de demanda.

Por otro lado, se ha aprobado en el Pleno, por mayoría, dos iniciativas para tratar de garantizar el acceso a la vivienda, una de IU y otra de Xixón Sí Puede. Las dos han salido adelante con el apoyo de los grupos de izquierda y los votos en contra de PP, Cs y Foro.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, ha defendido, entre otras cosas, bonificaciones a las personas que alquilen con una renta limitada, de cara a que las administraciones contribuyan a "pinchar" la burbuja inmobiliaria en torno a los precios del alquiler.

La concejala de XsP Estefanía Puente, por su lado, ha lamentado que en España no hay garantía habitacional, al tiempo que ha apostado por una redistribución de la riqueza. "No es subir impuestos por subir", ha replicado al PP, al que le ha negado que tuviera un efecto perverso las ayudas al alquiler, sino al contrario, ya que gracias a estas se contuvo que no subieran más los precios, según ella. Además, ha sostenido que no hay tanto fraude en la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa).

Sobre este tema, la concejala de Bienestar Social, Eva Illán (Foro), se ha mostrado de acuerdo en la promoción de vivienda pública, pero hay otras medidas de las propuestas de IU y XsP que son imposibles de abordar por tiempo o medios, a su juicio. Sí ha dicho estar "totalmente" de acuerdo con que se regule el alquiler y se defiendan los derechos, pero de las dos partes, inquilino y arrendatario.