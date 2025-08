El Ayuntamiento exigirá cumplir los pliegos a la empresa de la ORA y estudiará un nuevo modelo para 2032

Bravo pide información a la Guardia Civil para estudiar la instalación de cámaras en la zona rural Oeste

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal, por unanimidad, una proposición conjunta de los grupos municipales IU y Podemos, aunque enmendada por otros grupos para su mejora, de cara a exigir el cumplimiento del pliego de condiciones del contrato a la Empresa Mixta de Tráfico, tanto en recursos personales como materiales, pero también para estudiar cambios e ir a un nuevo modelo de movilidad a partir de 2032.

El concejal de Tráfico, Transporte Público y Movilidad, Pelayo Barcia, ha recalcado que ya desde el inicio del mandato llevan advirtiendo al gerente de la Empresa Mixta que es preciso hacer las inversiones necesarias y que cualquier modificación de la ORA debe ir vinculado a mejoras en el servicio.

El edil ha explicado que la empresa se queja de que dice que las grúas las tiene, pero no personal, al haber ido reduciéndose el servicio hasta unas 14 retiradas al día, lo que les llevó a no incorporar plantilla.

También argumenta la empresa, según Barcia, que las plazas de la ORA han ido descendiendo de forma paulatina por diversas causas, y cada vez más de forma temporal por obras, y han justificado que haya menos controladores por la incorporación de vehículos de lectura de matrículas.

Asimismo, ha adelantado que en la Comisión de Tráfico y Seguridad se dará la información con mayor frecuencia por parte la Empresa Mixta y ha asegurado que se va a exigir el cumplimento del pliego. Ya de cara a una nueva concesión, se analizará el futuro de la gestión de este servicio e incorporar otros nuevos como puedan ser los aparcamientos disuasorios.

Eso sí, ha recalcado que el servicio de regulación de tráfico no le cuesta "nada" a quien no lo usa, por lo que ha priorizado mantener en el nuevo modelo el mismo "rigor financiero".

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, por su lado, ha incidido en que el actual modelo está "obsoleto" y ha apuntado que por los incumplimientos de la empresa sería causa suficiente para rescindir el contrato.

A este respecto, ha asegurado que desde 2015 se ha dedicado a amortizar puestos para incrementar beneficios. Entre otros ejemplos, ha señalado que hay un controlador por cada 500 plazas, cando el pliego obligad a uno cada 130.

A esto ha sumado que el 40 por ciento de los parquímetros tienen problemas de funcionamiento, además de que los uniformes no se renuevan, las bajas de larga duración no se cubren, la señalización azul no se repinta y hay falta de grúas, según él. Ha insistido en la importancia, por todo ello, de que en 2032, al finalizar el actual contrato, ir hacia un nuevo modelo de movilidad.

Por su parte, el concejal del PSOE Constantino Vaquero ha considerado que las reclamaciones de los trabajadores de esta empresa son "justas".

Por ello, ha defendido que los socialistas, con su apoyo a la iniciativa, votan a favor de convocar una bolsa empleo para una política de personal adecuada, a favor de mayor igualdad de hombres y mujeres en la plantilla, a favor de las inversiones necesarias para un correcto servicio y de que cumpla empresa estrictamente con el contrato. Dicho esto, ha mostrado su temor a que "todo quede en nada".

Por su lado, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha recriminado al Gobierno local que se dé cuenta ahora de la necesidad de exigir el cumplimiento de los pliegos. Al tiempo, le ha parecido lejano que se habla un nuevo modelo en 2032, cuando no se sabe qué va a pasar. Por todo ello, ha considerado que esta propuesta parece "más un teatrillo que otra cosa".

Antes del debate plenario, ha intervenido el presidente del Comité de Empresa de la Empresa Mixta de Tráfico, José Campaña Claros, quien ha reprochado el "olvido" soportado durante años por parte del Ayuntamiento.

Ha señalado, entre otras cosas, que de 55 controladores se ha pasado hoy día a 22 y que donde antes había cinco grúas hoy solo hay una por turno. Asimismo, en vacaciones entraban diez trabajadores temporales y ya no, mientras que los parquímetros estropeados no transmiten a los controladores de la ORA los tickets en tiempo real.

Por este motivo, ha reclamado que se exija desde el Ayuntamiento que se cumpla el pliego de condiciones. También ha defendido que se lleven a cabo los estudios de municipalización de la ORA por "justicia social", para que los trabajadores de esta empresa no sean "de segunda".

CÁMARAS DE VIGILANCIA

En el turno de preguntas, y en respuesta a Vox ante el incremento de los robos en la zona Oeste tras la instalación de cámaras en la zona Este, la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, ha advertido de que la instalación de estos equipos de videovigilancia requiere de autorización previa.

Sí que se ha destinado más vigilancia por parte de la Policía Local y a través de los drones que manejan los agentes. Ha incidido, eso sí, en que el número de delitos en la zona Oeste ha sido y sigue siendo bajo, y de ahí que no se incluyera cuando se instalaron las primeras cámaras.

"No fue ni por olvida, ni por falta de interés ni por criterios políticos, simplemente no se incluyeron los requisitos legales para justificar esa instalación", ha dejado claro la concejala.

Dicho esto, ha apuntado que se ha solicitado a la Guardia Civil que les adelante el histórico de delitos en la zona de cara a un primer informe que, de ser positivo, posibilita continuar con la tramitación para pedir el permiso pertinente.

A mayores, ha recalcado que no hay datos que avalen que la delincuencia que operaba en la zona Este se haya desplazado a la Oeste tras la instalación de cámaras.