El Ayuntamiento garantiza que recibirá beca comedor el 100% de las familias que cumplen los requisitos

OVIEDO/SIERO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María Jose Fernández, han indicado este viernes en rueda de prensa que recibirá beca comedor el 100% de las familias que cumplen los requisitos.

Según han explicado, la Junta de Gobierno de esta mañana dio luz verde a la ampliación de las becas de comedor, con 44 alumnos becados más respecto a las 154 becas iniciales.

Durante la rueda de prensa, el alcalde ha destacado que "ninguna familia que solicitó la beca y cumple con los requisitos económicos se quedará sin la ayuda".

"Una familia monoparental, con un hijo, puede acceder a la beca si sus ingresos no son superiores a 15.016,56 euros año. Una familia (dos miembros) con un hijo puede acceder a la beca si sus ingresos no son superiores a 20.257,52 euros año. Así las cosas, 1 de cada 5 usuarios no pagará nada por el servicio que usarán este año 900 alumnos de manera", ha dicho el alcalde.

García ha incidido en que el servicio de comedor "no es una competencia directa del Ayuntamiento" pero se hace para contribuir a facilitar "la conciliación de las familias". En este sentido, ha señalado que el consistorio "no recauda nada por este servicio de una licitación en abierto".

El alcalde ha apuntado que el servicio tiene un coste de 5,17 euros al día, unos 90 euros al mes, "por comer y por el cuidado" del alumnado. Finalmente, ha pedido "conocer los precios de otros concejos como Avilés o Gijón, donde se paga lo mismo o más que en Siero".