El Ayuntamiento de Gijón aclara que la reforma de la Cuesta del Cholo, aún sin diseño definitivo, se ejecutará en 2026

GIJÓN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha aclarado este jueves que la reforma de la Cuesta del Cholo, que incluirá la construcción de una grada, se acometerá en 2026, aunque ha precisado que a día de hoy no existe un diseño definitivo para el proyecto.

En un comunicado, el Consistorio señala que las imágenes publicadas recientemente en medios de comunicación corresponden a la campaña electoral de 2023 y carecen de vinculación estilística con la actuación final, más allá de un carácter meramente "inspiracional".

El Ayuntamiento explica que la licitación de la propuesta, cuyo pliego se encuentra actualmente en fase de redacción por parte de la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, incluirá como criterio de valoración el diseño arquitectónico y su adecuada integración en el entorno.

Asimismo, subraya que la intervención no responde únicamente a una cuestión estética, sino que tiene como objetivo mejorar de forma significativa la seguridad del espacio y el disfrute ciudadano del entorno.

Por último, el Consistorio indica que la actuación será consensuada con la asociación de vecinos, una vez esté definido el proyecto y antes de su licitación, en el marco del proceso de participación previsto.