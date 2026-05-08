El Ayuntamiento de Gijón avisa al Principado: "No usurparán nuestras competencias" por el monumento Héroes del Simancas

Archivo - Monumento a los 'Héroes del Simancas', en Gijón. - EUROPA PRESS. - Archivo

GIJÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Gabinete de Alcaldía y Proyectos de Ciudad de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, ha replicado este viernes al consejero de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, que el Ayuntamiento no va a permitir que otra administración usurpe sus competencias.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, con respecto a las declaraciones del consejero sobre la retirada obligada del monumento de los Héroes del Simancas y que su no cumplimiento puede considerarse prevaricación.

"Las competencias para aprobar el catálogo municipal y para dar licencias de obra son del Ayuntamiento", ha recalcado Fernández-Paíno, al respecto.

Unido a ello, ha recalcado que son las mismas normas urbanísticas que prevén la construcción de 2.000 viviendas en Jove, en el conocido como proyecto EcoJove, y que el consejero Zapico, "por razones seguramente ideológicas, no quiere desarrollar", ha recriminado.

Preguntado sobre si legalmente prevalece el catálogo urbanístico de Gijón, en el que este monumento goza de protección, sobre la resolución de la Consejería, ha eludido entrar en disquisiciones jurídicas "demasiado profundas".

En cualquier caso, ha remarcado que, desde un punto de vista político, es "absolutamente llamativo" que una consejería que lo único que ha hecho en Gijón en tres años es ejecutar diez millones de euros de fondos europeos en una obra, que si no llega a aprobarse la prórroga seguramente, según él, tampoco iba a llegar.

En ese contexto, ha recriminado que lo único que pueda traer a Gijón, al margen de la citada obra de Peritos, sea una orden de derribo de un elemento arquitectónico que está protegido en el catálogo municipal, "como si el Ayuntamiento de Gijón fuera suyo", ha apostillado. "Resulta que no lo es, y así es como funcionan las normas", ha agregado.

Fernández-Paíno ha señalado que la Consejería de Ordenación del Territorio tendrá que estudiar el expediente que instruyó "en un tiempo récord". Ha añadido que, el Ayuntamiento de Gijón tiene todo el derecho del mundo a, con su normativa urbanística, que votó también Izquierda Unida, tomar las decisiones que legalmente procedan.

Ha incidido en que si una obra requiere de una licencia, esta requiere el cumplimiento del Plan General de Ordenación (PGO). "Eso es así y lleva siendo así desde que el mundo es mundo y los ayuntamientos son ayuntamientos", ha remarcado.

"El consejero Zapico sabrá si procede a hablar de prevaricación o lo que tiene que hacer es revisarse los propios procedimientos de su Consejería", ha apuntado.