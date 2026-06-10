Ayuntamiento de Gijón presentará recurso para paralizar la declaración de zonas tensionadas en el municipio

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha confirmado este miércoles en el Pleno, a preguntas de Vox, que el Gobierno local interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la resolución de 14 de mayo de 2026 de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, por la que se declaraba los barrios de Cimadevilla y La Arena Zonas de Mercado Residencial Tensionado.

También pedirán las medidas cautelares necesarias para evitar su aplicación, en tanto en cuanto se resuelva ese recurso contencioso administrativo.

Martínez Salvador ha remarcado que el consejero Ovidio Zapico no cumplió con su compromiso de acordar con el Ayuntamiento gijonés las medidas a aplicar y le ha acusado de 'falta de transparencia'.

Sobre esto último, ha incidido en que solo tienen conocimiento a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), porque no ha sido aún notificado al Ayuntamiento a través de su registro la citada declaración.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha apoyado la iniciativa municipal y ha considerado "imprescindible plantar cara al atropello que supone esta medida, y más aún cuando las ansias intervencionistas del señor Zapico parece que no tienen fin", ha reprochado al consejero.

SALVAMENTO PLAYAS

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, en respuesta al PSOE sobre la falta de socorristas y de torretas de salvamento, ha asegurado que las boyas están ya colocadas a primeros de mayo, si bien se retrasó unos días su colocación por las previsiones de mar de fondo con oleajes de hasta tres metros.

Ha aclarado, eso sí, que entre el 11 y el 15 del pasado mayo, debido a las condiciones de la mar, hubo que recolocar o recuperar hasta diez boyas, en diferentes playas, arrastradas por la corriente.

Ha matizado, por otro lado, que torretas de vigilancia "nunca" han existido en las playas gijonesas. Según Bravo, estas forman parte, junto con las casetas de cobijo, de una licitación que quedó desierta, por lo que se está revisando el pliego para volver a sacarlo.

En cuanto a las sillas de proximidad, ha aludido a un informe de este año que avisa de que incumple la normativa de riesgos laborales. Aunque esta contrato no quedó desierto, están buscando una alternativa que cumpla la normativa de PRL y se ajuste a las necesidades de la playa de San Lorenzo.

Sobre el personal, ha explicado que del pasado 1 de mayo del 26 entraron los 21 socorristas que tenían que entrar en las playas de San Lorenzo, Poniente y Arbeyal, mientras que el pasado 1 de junio se incorporaron otros 21 socorristas y lancheros de la bolsa de trabajo y se ampliaron las playas de actuación. A esto ha sumado el pasado día 15 otros tres lancheros, lo que suma un total de 45 trabajadores de la unidad, más una jefa de unidad técnica, que son los que indican la RPT.

Además, la edil ha indicado que las playas no urbanas se cubrirán con personal de la Federación Asturiana de Concejos, como viene siendo habitual desde hace varios años. En total, serán siete socorristas y un coordinador.

Con todo, ha reivindicado que son 54 trabajadores, cuando en Asturias, para un total de 66 playas, hay 331 socorristas. Es decir, un ratio más o menos de cinco por playa cuando en Gijón, para siete playas, hay un ratio de casi 8 y, solo en urbanas, sería de 14 por arenal.

La concejala ha rechazado, por otra parte, que no cuenten con equipamiento ni equipación, de la cual ha afirmado que se va reponiendo en caso de peligro o de pérdida. Además, se han incorporado prendas nuevas.

Sobre la planificación de personal para la campaña de limpieza playas, ha defendido que se ajusta cada vez más a las necesidades estacionales y la afluencia de usuarios. En este momento, según la edil existe ya un refuerzo de 21 operarios y ha recalcado que se mejoraron las condiciones laborales al pasar a contratos fijos discontinuos.

En contestación esta vez a Vox, sobre las torretas de las playas, Bravo ha matizado que, al quedar desierta la licitación, provisionalmente se van a poner a disposición del personal de Salvamento de Playas unas carpas de uso profesional, con protección solar y protección impermeable. Están especialmente pensadas para ofrecer un espacio de sombra periódicamente porque la vigilancia se hace a pie de orilla.

Ha remarcado que es una solución provisional y ha avanzado que pueden tener utilizaciones futuras por parte del área de seguridad ciudadana y, a veces, en actos de divulgación, en intervenciones o en actos institucionales.

A esto ha sumado las sombrillas adquiridas el año pasado, adecuadas para equipararlas con las sillas de vigilancia y en el muro, que son los que con carácter general se tienen en otras playas del litoral asturiano.

VENTA AMBULANTE

En otro orden de temas, Bravo, en respuesta a Vox sobre el comercio ambulante irregular en Gijón por su perjuicio sobre el comercio legal local, ha asegurado que desde 2011, con un gobierno también de Foro, se logró reducir "de forma significativa" la presencia de este tipo de actividades en las zonas más afectadas de la ciudad.

Y si bien pueden darse episodios "puntuales" coincidiendo con periodos de mayor afluencia turística o eventos, ha considerado que la situación se encuentra "controlada y está muy alejada de la existente anterior a 2011". Aún así, ha afirmado que se mantiene una vigilancia y control.