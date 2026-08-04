El Ayuntamiento de Gijón requiere a Sardalla la reparación de los desperfectos en el carril bus de Pablo Iglesias

GIJÓN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes por unanimidad requerir a la empresa Sardalla Española S.A. la subsanación de los defectos detectados en las obras del carril bus de la avenida Pablo Iglesias (Fase I), concediéndole para ello un plazo de mes y medio.

Según ha informado el Consistorio tras la sesión celebrada esta mañana, la dirección de obra ha emitido un informe que detalla diversas deficiencias en los trabajos, entre las que figuran baldosas sueltas y rotas, alcorques drenantes hundidos y fracturados, arquetas sin rejunte o hundidas, bordillos desplazados, así como daños en la calzada y en las redes de la Empresa Municipal de Aguas (EMA).

El proyecto fue aprobado en mayo de 2022 y adjudicado en agosto de ese mismo año a Sardalla Española S.A. por un importe de 1.242.168,31 euros. El contrato incluye un periodo de garantía de seis años que comenzó a computar tras la recepción oficial de los trabajos en agosto de 2024.

El Ayuntamiento ha adoptado este requerimiento formal tras varios intentos infructuosos de acordar las reparaciones con la adjudicataria. En caso de que transcurra el plazo de mes y medio sin que la empresa subsane los desperfectos, el Gobierno local ejecutará los trabajos de reparación con cargo a la garantía depositada y, si esta no fuera suficiente, reclamará la diferencia a la compañía.

AYUDAS AL EMPLEO Y PROYECTO 'TEJIENDO OPORTUNIDADES'.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha dado luz verde unánime al resto de los puntos del orden del día, entre los que destaca la aprobación de una disposición de gasto por un importe total de 29.132,70 euros.

Esta cuantía irá destinada a la concesión de becas de asistencia para los participantes en los itinerarios del Proyecto 'Tejiendo Oportunidades', una iniciativa de inserción sociolaboral enmarcada en el Programa Éfeso y cofinanciada por el Fondo Social Europeo.