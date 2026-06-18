El Ayuntamiento de Gijón supera las 1.200 reinas de avispa asiática capturadas en el mes de mayo

Archivo - Trampa para avispa asiática - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, en el marco de la campaña de control de la avispa asiática (Vespa Velutina) mediante la red de trampas instalada en el concejo, ha registrado, durante el pasado mes de mayo, el máximo de capturas de toda la campaña, con un total de 1.273 reinas en la primera quincena.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, los datos, incorporados a la plataforma Avisap, muestran que en la sexta revisión se produjo un descenso superior al 50 por ciento en el número de reinas capturadas, contabilizándose 552 ejemplares, lo cual demuestra el éxito de las campañas llevadas a cabo hasta el momento.

En paralelo, se ha observado un incremento de las capturas de avispas obreras, cuyo número prácticamente triplica al registrado en el trampeo anterior.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha destacado, al respecto, que "los datos confirman la eficacia de la campaña y la importancia de mantener las labores de control para limitar la expansión de esta especie invasora".

"Estamos viendo cómo el esfuerzo realizado en prevención, seguimiento y refuerzo de recursos está dando resultados y permite avanzar en el control de una amenaza que afecta a nuestra biodiversidad y a la actividad apícola", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que el objetivo de estas actuaciones es "proteger la biodiversidad del municipio, reducir el impacto que la Vespa Velutina provoca sobre las colmenas y seguir mejorando los mecanismos de vigilancia para contener su presencia en el concejo".

Desde la Concejalía se ha destacado, también, que desde el inicio de la campaña ha sido necesario reponer 75 trampas debido a robos, una cifra que representa casi el 17 por ciento del total de dispositivos instalados.

Por ello, se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para preservar estos elementos, fundamentales para la eficacia del programa de seguimiento y control.

También se ha señalado que el Ayuntamiento continuará realizando revisiones periódicas y mantendrá las actuaciones previstas dentro de la estrategia municipal de vigilancia y control de esta especie invasora.