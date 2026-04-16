El Ayuntamiento de Gozón abre un nuevo proceso selectivo de cinco auxiliares administrativos tras el cierre del anterior

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OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gozón ha dictado y hecho pública una Resolución en la que da por finalizado el proceso selectivo de cinco auxiliares administrativos, al no haberse elevado propuesta de nombramiento de funcionarios de carrera por parte del Tribunal calificador, por considerar el mismo la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que han de regir todo proceso selectivo para el acceso al empleo público. Además se ordena la inmediata tramitación de un nuevo proceso selectivo.

La decisión de Alcaldía viene derivada de las reservas formuladas en el acta por parte del Tribunal, donde se recoge que "las altas calificaciones obtenidas por los dos únicos aspirantes aprobados entre un total de aproximadamente 400 aspirantes --uno perfecto y otro rozando la perfección, atendiendo a los criterios de corrección establecidos por el Tribunal-- constituyen un indicio relevante de posible acceso indebido al contenido del examen con carácter previo al día de su celebración, tal como así pudiera resultar avalado por varias sentencias".

Incide el Tribunal en que "en virtud de ello considera que no puede garantizar de ningún modo que se hayan respetado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal perseguirle de oficio".

Otro de los aspectos que se destacaba por parte de los miembros del Tribubal era la posibilidad de llevar a cabo el "peritaje de los USB --soportes informáticos-- de los aspirantes aprobados", así como la "suspensión del desarrollo del proceso".

Antes de conocerse el acta del Tribunal, que dejaba en manos del alcalde la resolución del proceso, ya habían sido los propios opositores quienes mostraron públicamente su malestar a principios de mes, asegurando estos últimos que el proceso "estaba cargado de irregularidades".

Los denunciantes mostraron desde el principio su "perplejidad" ante los resultados de las pruebas. Con más de 400 aspirantes tan solo dos personas lograron superar la nota mínima para "tener derecho a corrección". Inciden además en que esas dos únicas personas obtuvieron calificaciones de 10 y 9, respectivamente, mientras que la mayoría de los restantes fueron considerados como no aptos.