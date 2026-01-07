El Ayuntamiento incorpora a más de 20 jóvenes en contratos formativos

Participantes en los con tratos formativos. - AYUNTAMIENTO OVIEDO

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo dio este miércoles la bienvenida a las personas participantes en la nueva convocatoria de Contratos Formativos para la Adquisición de la Práctica Profesional Adecuada al Nivel de Estudios, un programa que permitirá durante los próximos 12 meses que jóvenes recién titulados incorporen experiencia laboral en el ámbito municipal.

Según informa el Ayuntamiento de Oviedo, la iniciativa prevé la contratación de más de 20 personas durante un año, dirigida a menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el objetivo de reforzar sus competencias técnicas y prácticas y facilitar su inserción laboral a través de una primera experiencia profesional.

El programa cuenta con un presupuesto total de 1.079.637,08 euros, de los cuales 341.758,08 euros corresponden a financiación municipal, y el resto procede de la cofinanciación del SEPE, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

A lo largo del año, las personas contratadas desarrollarán su trabajo en distintos departamentos municipales, como Oficina Presupuestaria, Contabilidad, Tesorería, Estadística, Participación, Recaudación, Licencias, Servicios Sociales, Educación, Promoción Económica, Empleo, Informática, Parques y Jardines, Cultura y Planeamiento, combinando formación y práctica profesional en un entorno real de trabajo.