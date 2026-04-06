El Ayuntamiento iniciará la reforma de El Molinón con la renovación integral de la cubierta de la grada Oeste

Archivo - Estadio de El Molinón, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha anunciado este martes que iniciará este año la reforma del estadio municipal El Molinón - Enrique Castro 'Quini'.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la primera fase de los trabajos, que supondrá una inversión de dos millones de euros y será financiada íntegramente con fondos municipales, permitirá la renovación integral de la cubierta de la grada oeste.

Los trabajos de reforma contemplan diferentes fases a lo largo de los próximos años, con la que se prevé disponer de un estadio renovado que respetará la concesión vigente de los bajos y preservará la intervención artística de Vaquero Turcios.

En este sentido, la renovación integral de la cubierta de la grada oeste, una obra que arrancará antes de final de año y para la que se buscará la máxima compatibilidad con el uso deportivo, se suma a los 600.000 euros correspondientes al refuerzo estructural ya presupuestado y que desde 2023 el Ayuntamiento realiza anualmente con el fin de preservar la estructura del estadio.

"Entendemos que es el momento idóneo para dar inicio a una primera fase que generará un estadio más cómodo para la afición y más moderno. El Molinón es patrimonio de toda la ciudadanía y el compromiso del Ayuntamiento es total", ha apuntado el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

Asimismo, los dos millones de euros correspondientes a esta primera fase irán incluidos en la modificación presupuestaria que el gobierno local llevará a la próxima comisión de Hacienda y, en caso de aprobación, al Pleno municipal del próximo día 15.

A esta modificación también se sumarán 500.000 euros más de lo ya presupuestado inicialmente para la obra del Centro de Arte Tabacalera Gijón, así como 1.633.000 euros añadidos a la primera fase de la playa verde de El Rinconín.