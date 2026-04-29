El Ayuntamiento de Langreo suspende la tramitación de la Reserva de Suelo del barrio de El Puente

Archivo - El director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Latierro; el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; el alcalde de Langreo, Roberto García, y el concejal de Urbanismo, José Antoni - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha comunicado al Gobierno del Principado su decisión de suspender la tramitación administrativa de la Reserva Regional de Suelo prevista para el barrio de El Puente. El objetivo de esta medida es reforzar y ampliar el proceso de información pública y diálogo social ante las dudas manifestadas por parte de los vecinos afectados.

Desde el equipo de gobierno han señalado en una nota de prensa que existen propietarios con "dudas no resueltas" sobre el impacto del proyecto y han denunciado la circulación de "informaciones falsas o incompletas". Según el Consistorio, se han difundido datos incorrectos sobre supuestas indemnizaciones insuficientes o desalojos forzosos que "dificultan un debate público riguroso".

El regidor langreano, Roberto Marcos García, ha asegurado que se retomará un proceso informativo "transparente y participativo" para garantizar que la ciudadanía acceda a información veraz. Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, ha precisado que "no existe ningún planteamiento cerrado" y que los contenidos de los expedientes podrán ser objeto de revisión dentro de la legalidad vigente.

NUEVA FASE DE PARTICIPACIÓN

La suspensión permitirá abrir una fase de participación que incluirá la elaboración de materiales accesibles y recreaciones audiovisuales sobre las dos opciones planteadas: la Reserva Regional de Suelo y el PERI del barrio de El Puente.

Asimismo, se convocarán cinco mesas de diálogo específicas por zonas de intervención y agentes sociales para analizar las consecuencias prácticas de cada propuesta. El proceso estará abierto al conjunto de la ciudadanía del concejo, incluyendo a colectivos no residentes.

El equipo de gobierno ha subrayado que esta decisión no busca paralizar la acción pública, sino reforzarla bajo los principios de transparencia y consenso. Entre las líneas que el Ayuntamiento considera "irrenunciables" se encuentran la modernización del barrio, la atracción de inversión pública y la promoción de vivienda asequible en el municipio frente a "intereses particulares".