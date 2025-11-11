El Ayuntamiento licita las obras del nuevo pabellón de La Calzada, adosado al existente y con vistas a 2027

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, interviene en la presentación del nuevo pabellón deportivo de La Calzada. - EUROPA PRESS

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha anunciado este martes la aprobación en Junta de Gobierno local de la licitación de nuevo pabellón de deportes, situado en el barrio de La Calzada, y que viene a dar respuesta a una reivindicación historia de los clubes de la zona Oeste gijonesa.

Villoria, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que se trata de un proyecto realizado por Jesús Otelo y Mónica Costales, arquitectos municipales. Tiene un presupuesto de 2.282.911 euros y un plazo de ejecución de diez meses, con lo que se prevé que se pueda poner en uso a primeros del año 2027, previa adjudicación en el primer trimestre de 2026.

El edil ha resaltado que con esta licitación de obras para la construcción de un espacio deportivo "moderno" y que mejorará el entorno en el que se ubica, se pone de manifiesto el compromiso del Gobierno local con la zona Oeste.

"Han pasado 14 años para que Gijón vuelva a estar en disposición de licitar una infraestructura de este tipo que hace que Gijón sea una ciudad mejor", ha asegurado.

"No son dibujos, son obras", ha replicado a las críticas desde la oposición sobre que el Ejecutivo solo presenta infografías pero no ejecuta los proyectos. Lo ha contrapuesto, a mayores, con el anterior mandato de PSOE e IU, en el que, a su juicio, "se dieron palos de ciego con distintos proyectos inasumibles para un nuevo pabellón".

Ha apuntado, asimismo, que el nuevo pabellón de deportes de La Calzada es un nuevo edificio adosado al existente, con una planta sobre rasante, con una superficie construida de 1.866 metros cuadrados.

Esta está distribuida en dos pistas multideportivas de medidas reglamentarias, vestuarios femeninos, masculinos y para árbitros, almacenes y una grada con un aforo para 168 personas. Se establece, asimismo, el acceso desde el edificio existente para optimizar los recursos humanos en cuanto al control del mismo.

También ha indicado que está dotado de un acceso independiente desde la avenida de José Manuel Palacio, que permite también el uso independiente de este nuevo pabellón. La fachada, además, está resuelta con una placa minionda opaca que, según el edil, resuelve la incidencia solar que tiene el pabellón existente.