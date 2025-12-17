El Ayuntamiento limpiará y restaurará elcomplejo escultórico de la Ría de Avilés

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo trabajos de limpieza, restauración y pintura de las siete esculturas que conforman el complejo Ría de Avilés, respetando los patrones de colores originales de los artistas, por un importe de 47.432 euros, IVA incluido. Las esculturas incluyen Alegoría a la Siderurgia, Desequilibrio, Mano de Eva, Miscelánea, Transición, Vientos de Acero, Vulcano y Prometeo.

El concejal de Servicios Urbanos, Movilidad y Medio Ambiente, Pelayo García, ha destacado este miércoles que la intervención busca "recuperar estos elementos escultóricos que forman parte de la imagen de nuestra ría y complementan otras actuaciones de embellecimiento en la ciudad".

La empresa Asturiana de Granallados y Pinturas será la encargada de ejecutar los trabajos, que incluyen lavado con agua a presión moderada, cepillado mecánico o manual para eliminar musgos y líquenes, saneamiento y protección del acero, sellado de huecos o juntas y repintado manteniendo el diseño original de colores de los artistas Fidel Pena, Ricardo Mogo, José Manuel Trullés, Tomás Marbán, Luis Taboada, Anabel Barrio y Ramón Rodríguez.

Según informa el Ayuntamiento, aunque la estabilidad estructural del conjunto se mantiene, las esculturas presentan alteraciones como degradación de la pintura y presencia de óxido o musgo, especialmente en superficies horizontales o geométricas expuestas a la humedad y el ambiente marino. Los trabajos deberán proteger el entorno natural, regirse por criterios de durabilidad y mínima intervención y evitar interferir con los itinerarios peatonales que rodean las estructuras.