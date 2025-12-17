Muere un piloto tras estrellarse la avioneta en la que viajaba a la altura de Mazarambroz (Toledo)

Archivo - Mazarambroz - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años que pilotaba una avioneta ha fallecido este miércoles tras estrellarse el aparato, a la altura de la Dehesa El Castañar de Mazarambroz (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 11.23 horas.

La avioneta salió del aeródromo de Casarrubios en dirección a un pueblo de Cádiz pero se perdió el contacto con ella, dando aviso a la Guardia Civil, el servicio de salvamento aéreo, los bomberos de Orgaz y personal del Infocam.

La Guardia Civil encontró la avioneta destrozada sobre las 14.00 horas y, tras una intensa búsqueda, se halló el cuerpo sin vida del piloto sobre las 17.30 horas.