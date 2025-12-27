El Ayuntamiento de Llanera anuncia una inversión de más de 600.000 para mejorar la seguridad en la AS-374

Un tramo de la AS-374. - AYTO. DE LLANERA

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanera ha logrado una inversión de 604.101 euros destinada a reforzar la seguridad vial en la carretera AS-374, que conecta Posada de Llanera con La Campana y registra un elevado tráfico diario.

La actuación se desarrollará entre la glorieta de conexión de Posada de Llanera con la AS-374 y Castañera, y contempla la corrección de puntos conflictivos de la vía, mejoras en visibilidad y accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, refuerzo de la protección de peatones y actualización de la señalización.

El proyecto incluye además la construcción de diez nuevas paradas de autobús, cinco en cada sentido, así como la renovación del drenaje y del firme.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, destaca en una nota de prensa la importancia de la inversión y el trabajo previo del equipo municipal. "Se trata de una mejora imprescindible en materia de seguridad vial, que va a proteger a muchas personas que circulan a diario por esta carretera", afirma. La previsión es que las obras estén finalizadas antes del verano.

Desde el Ayuntamiento subrayan que "la actuación se enmarca en la política continuada del equipo de gobierno para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial en todo el concejo, con un impacto directo en la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía".