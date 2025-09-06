El Ayuntamiento de Llanera ejecuta labores de desbroce y cortafuegos en 132 kilómetros de pistas rurales en el concejo

La Alcaldesa De Llanera, Eva María Pérez, El Concejal José Antonio González, Y El Ingeniero Municipal, Christian Merino, Visitando Zonas De Desbroces. - AYUNTAMIENTO LLANERA

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanera llevando a cabo una actuación de desbroce y creación de fajas auxiliares cortafuegos en el marco del convenio de colaboración con el Principado para la defensa contra incendios forestales y el mantenimiento de infraestructuras rurales en el municipio.

Las labores afectan a un total de 132 kilómetros de infraestructuras viarias rurales, principalmente pistas forestales, con el objetivo de reforzar la protección frente a incendios en las zonas más sensibles del concejo.

La actuación consiste en el desbroce de taludes, tanto de desmonte como de terraplén, lo que permite ampliar el ancho efectivo de las pistas y romper la continuidad horizontal de la masa vegetal combustible, creando barreras naturales frente al avance del fuego.

El presupuesto de adjudicación de estos trabajos asciende a 57.200 euros, financiados en el marco del citado convenio de colaboración. Según indican desde el Consistorio, esta intervención se está llevado a cabo principalmente en infraestructuras que articulan las masas forestales más relevantes del concejo, contribuyendo tanto a la defensa contra incendios como al mantenimiento de la red de caminos rurales, esencial para el acceso de vecinos, ganaderos, agricultores y equipos de emergencia.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, destaca la importancia de estas tareas tras la oleada de incendios que ha vivido Asturias este verano. "El fuego no solo arrasa monte, también pone en riesgo la vida de las personas y destruye recursos esenciales para la economía rural, la biodiversidad y la fauna", ha subrayado.

Pérez ha remarcado la necesidad de seguir invirtiendo en prevención y ha valorado la colaboración institucional como una herramienta clave.