El Ayuntamiento mejora el servicio de comedores escolares introduciendo la línea caliente y más personal

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado los contratos de los servicios de comedores escolares y de actividades extraescolares culturales y Talleres Infantiles de Avilés (TIA), que incorporarán mejoras para el próximo curso a petición de las familias y de las direcciones de los centros educativos.

El contrato del servicio de comedor ha sido adjudicado a Ausolan RCN SLU por 3.138.001,17 euros para los cursos 2026/2027 y 2027/2028, con posibilidad de prorrogarlo durante un año más.

Una de las principales novedades será el cambio de la modalidad de 'línea fría' a 'línea caliente', una de las demandas planteadas por las familias del alumnado usuario de los comedores. El contrato también contempla un incremento del número de monitores y nuevas ratios de atención diferenciadas según la etapa educativa.

Así, la ratio será de un monitor por cada ocho alumnos de Infantil durante el horario de comedor y de uno por cada 15 alumnos de Primaria. En los servicios de atención temprana y desayuno también habrá un monitor por cada 15 menores.

Además, el personal de refuerzo pasará de cinco a diez monitores y se incorporará la figura de personal de auxilio en cocina para labores de esta índole y de limpieza. Los monitores deberán contar con formación en primeros auxilios y atención a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) o necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

El contrato adapta asimismo las especificaciones técnicas a las nuevas exigencias del Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, en materia de alimentación saludable y sostenible en los centros educativos. La empresa adjudicataria cuenta con más de un 85% de proveedores locales.

Se mantendrá el reparto diario mediante vehículos eco o de cero emisiones, así como las medidas para alumnado con necesidades educativas especiales, los menús especiales, la ausencia de azúcares añadidos, el porcentaje mínimo de productos de temporada y ecológicos y los protocolos ante incidentes durante el horario de comedor y contingencias en cocina.

TALLERES INFANTILES

También cuenta con novedades el contrato para la prestación del servicio de actividades extraescolares culturales y TÍA (Talleres Infantiles de Avilés) para los cursos 2026/2027 y 2027/2028.

Una de las más significativas es la oferta, desde este mismo mes de septiembre, de una nueva actividad extraescolar para complementar la reducción de jornada lectiva en junio y septiembre en los centros de Infantil y Primaria, en continuidad con el servicio municipal de comedor, para facilitar la conciliación familiar durante todo el periodo escolar.

Otra de las grandes novedades se producirá en el verano de 2027, cuando los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) incorporarán un nuevo turno de tardes. Además, también en relación con los talleres TIA, el nuevo contrato recoge la posibilidad de ampliación en el número de plazas.