El Ayuntamiento mejorará la parada de autobús de la calle Avilés, en Llaranes.

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo la obra de mejora de la parada de autobús de la calle Avilés, en el barrio de Llaranes. La oferta de Mevals Proyectos y Construcciones SLU ha sido la mejor valorada de las cuatro presentadas, con un precio de 21.719 euros (IVA incluido).

La actuación, que se realizará en un plazo estimado de tres meses, mejorará la seguridad y la fluidez del tráfico en el entorno de la parada, desplazándola unos metros más adelante, en sentido hacia la plaza Mayor.

El concejal de Servicios Urbanos y Movilidad, Pelayo García, ha indicado que esta era "una petición de las vecinas y vecinos de Llaranes que no se ha podido atender antes porque el Ayuntamiento no era propietario del terreno". Finalmente, se ha firmado un convenio de cesión con el titular que permite implantar la nueva marquesina de forma que sea accesible.

Su ubicación actual repercute negativamente en la fluidez del tránsito en la zona, porque no es posible adelantar al autobús cuando éste realiza la correspondiente parada, algo que sí se podrá hacer en el nuevo emplazamiento, al disponer de un carril adicional en ese punto.

Además, para mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios del transporte público y optimizar la movilidad urbana, se llevará a cabo la instalación de una marquesina, dotación de la que carece la actual parada.

Para ello será necesaria la construcción de un muro de contención y una solera de hormigón sobre la zona contigua a la acera. También se desplazará la farola para garantizar la accesibilidad y seguridad de los peatones en el espacio entre la marquesina y el autobús. En su lugar se instalará un nuevo punto de luz con cruceta para 2 luminarias LED, que se ubicará en el margen opuesto de la vía, en la posición del semáforo actual. Se realizará el desmontaje del semáforo actual y, una vez colocada la nueva columna, se procederá a la instalación del semáforo sobre la misma.