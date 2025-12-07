El Ayuntamiento de Mieres adjudica por 1,8 millones anuales la residencia Valle del Caudal

Archivo - Mieres - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Autónomo de Servicios Sociales (OASS) ha adjudicado la gestión integral de la Residencia municipal Valle del Caudal, un contrato con un presupuesto de 1,8 millones de euros anuales y que se ha adjudicado a la empresa Osventos por un año con posibilidad de renovación por cuatro más.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Mieres en una nota de Prensa, la gestión de la residencia Valle del Caudal es una de sus prioridades, teniendo en cuenta la importancia del servicio que presta este equipamiento, uno de los pocos de carácter municipal que existen en Asturias.

En este sentido, cabe destacar que, además de la oferta económica, para la contratación de estos servicios se han valorado también otros criterios de calidad tal como se planteaba en la licitación. Además, el contrato, que entrará en vigor el 1 de enero, obliga a la subrogación del personal que trabaja en la residencia.

"La política social es una de las prioridades del Gobierno local y en este ámbito mantener una residencia municipal, con los mejores servicios y adaptada a las necesidades de las y los residentes, es uno de los compromisos del equipo de Gobierno y del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias", ha señalado el consistorio.

En este sentido, mencionan que en los últimos años se han realizado importantes inversiones en este equipamiento (accesibilidad, espacios comunes, calderas...) con el objetivo de seguir mejorando el servicio, además de impulsar un programa de actividades amplio y variado para que las personas residentes disfruten junto a sus compañeros y compañeras y familias de eventos intergeneracionales, culturales, sociales y de ocio.