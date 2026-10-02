El Ayuntamiento de Mieres asegura que la expropiación del puerto de Pinos "no tiene ni pies ni cabeza"

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OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha criticado la propuesta del PSOE de Castilla y León para emplazar al Gobierno autonómico a elaborar un informe jurídico sobre la viabilidad de expropiar el Puerto de Pinos y ha asegurado que la propuesta "no tiene ni pies ni cabeza".

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Mieres ha recordado que es esta administración "el legítimo propietario de esos terrenos" y "hace uso de sus derechos con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente". "Hemos defendido nuestros derechos en el marco del Estado de Derecho y así seguiremos haciéndolo en un futuro. Apostamos por un uso razonable y sostenible de esos terrenos, que son esenciales para cientos de ganaderas y ganaderos en el concejo", apunta el Gobierno local, que recuerda que el Ayuntamiento "no regula ni presta servicios públicos en Pinos desde hace muchos años".

"Hemos respetado y acatado todas las sentencias, actuando conforme a derecho y lealtad institucional", han asegurado, para después remarcar que "no es razonable ni justificado que unos hechos ocurridos hace muchos años sigan utilizándose como si fueran actuales".

El Ejecutivo local ha señalado que "mientras algunos sectores minoritarios solo buscan alimentar polémicas estériles para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto, Mieres ha optado siempre por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia". "Tenemos claro que la cooperación y la colaboración son siempre el mejor camino", han asegurado, por lo que "frente a la ceremonia de la confusión que impulsan, es necesario reiterar y recordar que los hechos que alimentan ese discurso de agravio y conflicto forman parte solo de las hemerotecas". "Este modus operandi solo persigue alimentar un enfrentamiento que no tiene razón de ser", han aseverado.

El Ayuntamiento de Mieres lamenta esta "estrategia de crispación permanente que solo pretende generar las condiciones para intentar justificar una medida absolutamente excepcional como puede ser la expropiación que carece de sentido en este caso". Se trata, han dicho, de "unos terrenos que son propiedad del Ayuntamiento de Mieres, tal como reconocen todas y cada una de las sentencias".