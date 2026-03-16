El Ayuntamiento de Mieres reclama a Óscar Puente el fin de las obras de insonorización de la autopista AP-66

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una reunión con el presidente del Principado de Asturias, en la sede de la Presidencia del Principado de Asturias, a 15 de febrero de 2024, en Oviedo, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha emplazado este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, a culminar las obras de insonorización de la autopista AP-66 a su paso por el concejo, al considerar "inaceptable" el retraso "permanente" en la ejecución de las obras. "Parecen las obras del Escorial", han lamentado.

El equipo de Gobierno, dirigido por el alcalde Manuel Ángel Álvarez (IU), ha rechazado que el Ministerio ponga "más excusas" que alarguen unas obras de protección acústica que ya llevan dos años activas en la autopista del Huerna. "El Ministerio tiene que dar explicaciones y tomar medidas para que las obras finalicen en las próximas semanas", ha asegurado el Ejecutivo local en una nota de prensa en la que ha remarcado que "los plazos están para cumplirlos".

Estas son unas obras que afectan a la principal vía de comunicación entre Asturias y Madrid por carretera y actualmente "se está sufriendo una demora totalmente inexplicable". "No tiene sentido que una vez conseguida la inversión, que fue una petición reiterada por la importancia del proyecto, las obras sufran estos retrasos sin motivo aparente", han aseverado las mismas fuentes.

"El ministerio que dirige Óscar Puente tiene que poner fin ya a más de 30 años de ruidos y perjuicios a vecinos", defienden, lamentando los retrasos de la actuación y su avance a "paso lento".