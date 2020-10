El Ayuntamiento nombra a José Antonio Iglesias Álvarez nuevo miembro del Consejo Económico Municipal

El pleno aprobó un crédito de algo más de 633.000 euros para limpieza de instalaciones con cargo al remanente de 2019

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado este martes la propuesta de reorganización del Consejo Económico-Administrativo Municipal con el nombramiento de José Antonio Iglesias Álvarez como nuevo miembro, lo que ha provocado las criticas de PSOE y Somos al señalar que se trata de un militante del PP, que concurrió en el número 10 de la lista del PP a las elecciones municipales de 2015 en Gijón y es actualmente secretario ejecutivo de Industria y Energía del PP de Asturias.

"Tratan de colar a compañeros de partido para cobrar 44.000 euros del Ayuntamiento de Oviedo; eso no es respetable", ha dicho el concejal de Somos Rubén Rosón, que ve en este nombramiento "una nueva prueba de cómo tratan de llenarse los bolsillos con dinero de los ovetenses".

Desde el PSOE, Ricardo Fernández ha remarcado que la norma exige "competencia técnica" y considera que las "dos líneas" de trayectoria del candidato como abogado "sonrojan". "No estamos hablando de militante de base, sino de alguien que está en la secretaría ejecutiva de un partido", ha añadido, apuntando que el presidente del Consejo, Jenaro Palacio Caicoya, es también secretario ejecutivo de Justicia del PP de Asturias. "¿Usted me va a decir que hay independencia?", ha recriminado.

Por su parte, el concejal de Economía, Javier Cuesta (PP), ha argumentado que la propuesta de reorganización pretende "corregir" una situación de interinidad y falta de recursos personales. Además, ha señalado que los diez años de José Antonio Iglesias Álvarez como abogado le confieren la "suficiente y acreditada experiencia" para formar parte del Consejo.

Respecto a su vinculación con el PP, Cuesta sostiene que eso se enmarca en la "esfera privada". "Si un particular milita o no milita o fue o no en una lista, eso queda fuerza de su formación técnica y su experiencia laboral", ha dicho, incidiendo en que el PSOE no puede dar "lecciones".

SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó una modificación presupuestaria mediante un quinto suplemento de crédito de algo más de 633.000 euros para limpieza de instalaciones municipales, financiado con remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2019.

El concejal de Economía, Javier Cuesta, argumentó que se trata de un gasto extraordinario por la pandemia para reforzar los dispositivos de limpieza en instalaciones municipales como centros sociales, escuelas, instalaciones deportivas o equipamientos de congresos.

Desde el PSOE y Somos, la marca local de Podemos, fueron especialmente críticos con el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos por utilizar el remanente de tesorería cuando rechazaban hacerlo.

Además, el edil de Somos Rubén Rosón considera que la partida se queda corta y obsoleta, reclamando que se pongan a disposición de todos los oventeses los 50 millones de remanente.

Por su parte, el exalcalde y concejal socialista, Wenceslao López, ha afeado que el Gobierno local del PP y Ciudadanos haga uso "de un real decreto que ha rechazado". "No lo llevaron al pleno de septiembre, aunque ya estaba listo, porque aun no se había votado la derogación en el Congreso", ha añadido.

Al respecto, Cuesta ha incidido en que el Ejecutivo municipal defiende "legalidad vigente en cada momento", y el concejal Luis Pacho (Cs) ha dicho sentirse "orgulloso" del trabajo realizado por los técnicos y dijo observar "cierta envidia o celos por la acción coordinada" del gobierno local.