El Ayuntamiento ofrecerá más de 30 actividades deportivas en el curso 2026/2027

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OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Fundación Deportiva Municipal (FDM), ofrecerá más de una treintena de actividades deportivas durante el curso 2026/2027, con propuestas acuáticas, de sala y cancha y al aire libre dirigidas a diferentes edades y condiciones físicas.

El plazo de inscripción se abrirá el miércoles 9 de septiembre a las 8.15 horas a través de la web municipal y el curso comenzará el 28 de septiembre y finalizará el 27 de junio de 2027.

La programación incluye actividades acuáticas de enseñanza para alumnado de Educación Infantil y Primaria, jóvenes hasta los 18 años y personas adultas, así como natación de mantenimiento, gimnasia acuática, aquaerobic, aquarunning y AquaGAP.

La oferta acuática también contempla actividades dirigidas a personas con discapacidad, embarazadas, bebés y mayores de 65 años.

En el apartado de sala y cancha se incluyen gimnasia de mantenimiento para adultos, gimnasia para mayores, aeróbic, step, pilates, pilates para mayores de 55 años, G.A.P., hipopresivos, zumba, yoga, tonificación, ciclismo indoor, patinaje artístico, hipo-pilates y mayores activos.

Además, se mantienen las actividades al aire libre, con cursos de tenis y gimnasia en parques dirigidos tanto a personas mayores de 65 años como a menores de esa edad.

La programación podrá experimentar alteraciones o modificaciones durante los tres trimestres del curso para adaptarse a las necesidades que puedan surgir. Las excepciones son la actividad acuática para embarazadas, que tendrá una duración de medio trimestre, y los cursos de tenis, con 15 clases.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la web municipal y de los cajeros ciudadanos instalados en los complejos deportivos Avilés y La Magdalena. El personal de ambas instalaciones podrá prestar asistencia para utilizar estos dispositivos.

Las personas que todavía no sean usuarias de la Fundación Deportiva Municipal deberán darse de alta antes de formalizar la inscripción. Este trámite, que es gratuito, podrá realizarse por correo electrónico o presencialmente en los complejos deportivos Avilés, La Magdalena y Los Canapés.