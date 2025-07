El Ayuntamiento de Oviedo cierra 2024 con un superávit de 7,6 millones de euros

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, ha indicado este martes que la Cuenta General de 2024 cerró con un superávit de 7,6 millones de euros frente a los 2,6 millones con los que cerró en 2023.

Durante el pleno municipal, González ha detallado que la cuenta general del año 24, aprobada por todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo, en la sesión de este martes, presenta unos "datos extraordinarios", puesto que la liquidez inmediata "triplica" el pasivo corriente --las deudas a corto plazo--. "Este Ayuntamiento tiene una capacidad para hacer frente a sus deudas a corto con mucha suficiencia financiera", ha asegurado González, quien ha agregado que el periodo medio de pago a proveedores en diciembre del 2024 se situó en 9,57 días.

El ahorro acumulado presupuestario, ha agregado, se situó en los 85 millones de euros frente a los 80,2 millones de euros en diciembre de 2023. Según la concejala, la liquidación de la cuenta del año 2024 "arroja unos datos objetivos extraordinarios que nos consolidan como un ejemplo a seguir en materia financiera".

CRÍTICAS A LA FALTA DE EJECUCIÓN

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta, ha criticado de 2024 el endeudamiento, la "ausencia de control del gasto", la baja ejecución presupuestario y las "muchas promesas incumplidas". Se ha centrado la edil de Vox en la subida de impuestos del PP y en que se han "dejado sin ejecutar" 80 millones de euros en 2024 y se están perdiendo fondos que podrían destinarse a mejoras en barrios y la zona rural. A su juicio, estos hechos evidencian que "ni Oviedo es la locomotora del empleo ni está mejor que nunca".

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha recriminado a Vox su crítica a los impuestos y sus "bramidos" por la falta de inversiones. "No venimos a bramar, venimos a resolver", ha defendido, asegurando que el acuerdo presupuestario con el PP permite mejorar las políticas municipales. "Los servicios públicos requieren ingresos", ha defendido, para después subrayar que "la extrema derecha no pinta nada" en el Ayuntamiento.

Por su parte, el concejal del PSOE Javier Ballina ha asegurado que a su grupo no le gusta la cuenta general de 2024 porque evidencia que el equipo de Gobierno "no sitúa a los vecinos como prioridad política". Se ha preguntado Ballina cómo puede ser que el Ayuntamiento disponga de un patrimonio de 978 millones de euros y no se haya realizado una planificación para dar respuesta a las necesidades de los vecinos en materia de empleo, vivienda, seguridad, bienestar social o medio rural.

La concejala de Economía, por su parte, ha replicado a PSOE y Vox que hayan formado un "bipartito del Frente del No" por el que "no ejercen ni mucho menos esa oposición constructiva", sino que "más bien es destructiva, porque el fango y el lodo es su medio de vida y su subsistencia". "Lo vemos a nivel nacional, la política nacional, esa unión de Sánchez con Abascal, que se dedican a polarizar para sacar rédito", ha aseverado, acusando a ambas formaciones de pretender "desgastar" al Equipo de Gobierno local.

OTROS ASUNTOS

Durante el transcurso del pleno se ha aprobado, por unanimidad, una proposición conjunta de todos los grupos de la Corporación relativa a la aprobación del documento del Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2025-2028.

Asimismo, se ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza General de subvenciones por modificación de las bases reguladoras de las subvenciones para el mantenimiento de taxis accesibles.