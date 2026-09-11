El Ayuntamiento de Oviedo condena "todo tipo de violencia" tras la agresión de este jueves en San Mateo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, ha condenado la agresión sufrida por dos personas en la noche de este jueves en la Plaza Alfonso II el Casto y ha defendido unas fiestas de San Mateo "libres de agresiones".

"Desde el equipo de Gobierno condenamos, ahora y siempre, todo tipo de violencia", ha señalado Díaz en declaraciones remitidas por el Ayuntamiento.

La concejala ha expresado su deseo de que San Mateo sea un espacio "que abogue por la convivencia" y "en el que cada uno pueda encontrar su hueco para disfrutar".