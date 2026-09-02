El Ayuntamiento de Oviedo podrá señalizar el peligro de baño en el río Nalón a su paso por Las Caldas

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha autorizado al Ayuntamiento de Oviedo a instalar señales sobre el peligro del baño en el río Nalón a su paso por Las Caldas, donde se han producido varios ahogamientos en los últimos años.

Según ha informado la CHC en nota de prensa, se instalarán cuatro señales destinadas a advertir a la ciudadanía sobre la peligrosidad del baño en este punto.

De acuerdo con la documentación presentada por el Ayuntamiento, se instalarán cuatro señales en el entorno del núcleo de Las Caldas, en puntos de acceso habitual al cauce desde su margen derecha. La actuación afecta a la zona de policía del río Nalón y, parcialmente, a la zona de policía del río Gafo.

La Confederación ha analizado la afección de las señales al dominio público hidráulico y a la zona inundable y de flujo preferente. El informe técnico concluye que, al tratarse de elementos puntuales situados junto a una senda existente y a su barandilla de protección, "no agravan las condiciones actuales de la zona de servidumbre y, por tanto, son autorizables". Del mismo modo la actuación "no presenta una incidencia significativa sobre el régimen de corrientes ni sobre la protección del dominio público hidráulico".

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico recuerda que el baño en los cauces naturales constituye un uso común del dominio público hidráulico y no precisa autorización, sin perjuicio de la responsabilidad del usuario y de la obligación de respetar al resto de usuarios del río y proteger la calidad de las aguas.

No obstante, la autorización establece expresamente que el Ayuntamiento deberá informar sobre el uso responsable del dominio público hidráulico y el respeto al resto de usuarios. Además, no podrá publicitarse ni inducirse al baño en el río Nalón en este emplazamiento, dado que en Las Caldas no existe una zona declarada como zona de baño.

Las señales deberán estar adecuadamente ancladas al terreno para evitar su arrastre en situaciones de avenida y su mantenimiento y conservación corresponderán al Ayuntamiento de Oviedo. La autorización se concede con un plazo de 12 meses para la finalización de los trabajos, contados desde la fecha de notificación.