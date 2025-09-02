El Ayuntamiento de Oviedo reajusta partidas del Plan de Sostenibilidad Turística tras recibir menos fondos

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado este martes una modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito por un importe total de 171.940,75 euros, financiado con bajas por anulación, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Oviedo, origen del Camino', subvencionado por el Principado de Asturias y con financiación europea a través de los fondos Next Generation. La propuesta ha salido adelante por mayoría, contando con la abstención de los concejales del PSOE y la edil no adscrita.

El concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, explicó que la modificación responde a los cambios derivados de la convocatoria estatal, a la que el Ayuntamiento presentó un proyecto valorado inicialmente en 3 millones de euros a ejecutar en tres años, y que finalmente fue aprobado por un importe de 2,1 millones a ejecutar en 18 meses.

Durante la sesión plenaria, se puso de manifiesto la necesidad de modificar una de las actuaciones inicialmente previstas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, tras el ajuste presupuestario derivado de la resolución de la convocatoria extraordinaria de la Secretaría de Estado de Turismo. Como consecuencia, algunas partidas contempladas en la propuesta original tuvieron que ser suprimidas o reducidas, mientras que otras tuvieron que ser incrementadas para adaptarse a la nueva planificación técnica y financiera consensuada con el Principado de Asturias y la Secretaría de Estado.

En concreto, la modificación presupuestaria aprobada incluye un suplemento de crédito con dos partidas: una por valor de 145.105,48 euros en el capítulo de 'Edificios y patrimonio municipal', y otra de 26.835,27 euros en el área de edificios y otras construcciones, de Turismo y Congresos.