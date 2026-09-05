El Ayuntamiento de Oviedo reordena el tráfico residencial en el Casco Antiguo durante el mes de septiembre

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OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha reordenado los accesos peatonales y de vehículos para los residentes del Casco Antiguo durante el mes de septiembre, con motivo del avance de las obras en la calle Mendizábal y la celebración de las de San Mateo.

Según ha informado el Consistorio, hasta el 9 de septiembre los vecinos de Altamirano y del entorno que accedían habitualmente por Mendizábal podrán seguir haciéndolo utilizando un itinerario alternativo que discurre por la Plaza Porlier, Schultz, Sáenz y Flores, Eusebio González Abascal y Ramón y Cajal.

A partir del 10 de septiembre y hasta el día 28, con motivo de las celebraciones festivas, los residentes de la Plaza del Riego y de la calle Altamirano accederán a la zona a través de la calle Pozos.

El Ayuntamiento también ha establecido desvíos específicos para garantizar el acceso a garajes y domicilios de los vecinos de Fruela, Altamirano y el primer tramo de la calle Rosal durante las jornadas del 10 de septiembre, coincidiendo con el concierto de Celtas Cortos en la calle Uría, y del 19 de septiembre, con motivo del Desfile del Día de América en Asturias.