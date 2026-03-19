El Ayuntamiento de Oviedo se suma al programa 'Alquilámoste' en el que ya se han inscrito 15 viviendas del municipio. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico, y el concejal de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta, visualizaron la colaboración entre las dos administraciones en el programa 'Alquilámoste'. Zapico ha indicado que son ya 15 los pisos del municipio inscritos en el programa.

Ha explicado Zapico que una vez que esas viviendas están inscritas se hace una valoración técnica de las mismas y si logran el visto bueno de los técnicos, se entraría ya en los detalles económicos.

"Tenemos ya seis pisos de esos 15 que ya están incorporados al programa, que logran, y esto es muy importante, yo creo que irrumpir en el mercado reduciendo mucho los precios. Estamos hablando de una horquilla, esos seis pisos en Oviedo, que logran reducir el precio medio de la zona entre 200 y 360 euros", indicó el consejero de Vivienda.

Ovidio Zapico ha defendido el programa puesto en marcha el pasado año y que espera que en este 2026 ya se desarrolle con normalidad y ha indicado que si hay algo que aporta el mismo es "seguridad a los propietarios de los pisos".

Así ha recordado que el Principado está detrás y es con quien se firma el contrato. Pero además de seguridad hay un incentivo en bonificaciones fiscales que la propia ley de vivienda establece, un 70% por ejemplo en el IRPF y hay otras cuestiones que son muy importantes, como que el seguro o el IBI vaya a cargo no del propietario, sino del Principado.

"Todo eso está generando una cierta expectativa. Por otro lado, evidentemente, las personas que están interesadas en vivir en estos pisos van a tener acceso a una alquiler asequible muy por debajo del valor del precio de referencia en la zona. Yo creo que eso es intervenir en el mercado de una forma positiva porque logramos que esas personas que van de manera paralela incorporando a la bolsa de inquilinos puedan acceder a esa vivienda", dijo el consejero.

Por su parte Ignacio Cuesta ha indicado que desde el Ayuntamiento de Oviedo les parece muy relevante que también se pueda ofrecer esa información respecto a este programa desde la Oficina municipal de Vivienta.

"Eso es lo que hace aquí el personal de la vivienda atendiendo las dudas que se suscitan tanto en los propietarios como en los inquilinos", dijo Cuesta.