El Ayuntamiento pedirá la reapertura de comercio minorista afectado por las medidas sanitarias

"Tenemos desbordado el coronavirus en Gijón", advierte la alcaldesa

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal, con la abstención de Podemos-Equo Xixón, una moción de urgencia presentada por el PP para instar al Gobierno regional a que modifique su resolución y permita la apertura inmediata del comercio minorista cerrado por las últimas medidas sanitarias, estableciendo el aforo que el Principado vea conveniente con base a criterios científicos constatables.

"Tenemos desbordado el coronavirus en Gijón", ha alertado La alcaldesa gijonesa, Ana González (PSOE), quien ha adelantado que llevará esta petición a la reunión de la Comisión de Seguimiento de la COVID-19.

González, incluso, ha recalcado que se ha reunido por dos veces con el Principado, en las que ha defendido que el comercio minorista cerrado pueda abrir.

Dicho esto, ha recalcado que en esta segunda oleada de la pandemia hay ya 4.931 personas contagiadas en Gijón, mientras que la cifra si se suma la primera ola es de 5.317 el total, es decir que apenas 400 más que en esta ola. A esto ha añadido una tasa por 100.000 habitantes de 1.814 personas, entre otros datos negativos del impacto de la COVID-19 en la ciudad.

"Tenemos un grave problema en Gijon con el coronavirus", ha reiterado, para luego recalcar que lo dicen todos los epidemiólogos y el personal sanitario.

Es por ello, que ha sostenido que tenemos que reducir la movilidad y los contactos, a lo que ha apuntado que "no puedo bajar a la plaza Mayor del Ayuntamiento para estar hablando en corrillo", ha afeado, y menos de representantes de la Corporación, ha indicado.

Ha enfatizado que estos datos no solo hablan de enfermdad, sino que "hablan de dolor, de muerte". "Tenemos obligación y necesidad de cortar estos números", ha conminado, al tiempo que ha incidido en que el primer objetivo común debe ser salvar vidas.

Por todo ello, ha asegurado que se puede criticar una decisión del Principado o el Ayuntamiento, "pero no decir que no hay evidencia científica del contagio", ha reprochado.

Ha reconocido que en el caso del cierre del comercio minorista se utilizaron parámetros muy amplios, pero todos con un criterio. Ha puesto el ejemplo de papelerías y librerías, abiertas por estar este ámbito ligado al sistema educativo.

"No tienen por qué compartirlo pero no nieguen que hay una razón para tomar esas medidas", ha trasladado a los grupos de oposición, a los que ha indicado que es muy urgente explicar a la ciudadanía de por qué las medidas impuestas.

NO ESCONDER LA REALIDAD

"No escondan la realidad de lo que nos esta pasando porque es muy grave", les ha instado. La regidora ha apuntado que sin decir de no salir a la calle, se debe hacer lo menos posible. A su juicio, tenemos otro objetivo que es salir adelante, vivir y no colapsar el hospital de Cabueñes.

Les ha preguntado, además, si es que no se acuerdan de por qué el Pleno se hace de forma telemátcia, por ser uno de sus miembros contacto estrecho de un positivo. En este caso, ha apuntado que no puede ser que se tomen medidas de protección para la Corporación y luego decir a la gente que no hay evidencia científica del contagio.

González sí que ha querido destacar que el pequeño comercio fue siempre "cumplidor" de medidas antiCOVID. A este respecto, ha lanzado dos mensajes: apoyo al comercio que quedó cerrado y que tenemos que lograr parar contagios "ahora".

Algo que ha asegurado que solo se hace reduciendo la movilidad y los contactos en todos los actos de nuestra vida diaria. Es más, ha remarcado que todos los países lo están practicando.

También ha incidido en que "nadie es culpable, el culpable es un virus". Y si bien en la reunión de este jueves defenderán la apertura del comercio minorista, también lo harán con el objetivo de concienciar sobre la reducción de la movilidad.

El portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, ha defendido, por su lado, ha recalcado que dada la extrema necesidad para dar respuesta a este sector, y reconociendo que las cifras de contagio no son buena en la región, se aboga por buscar un equilibrio que permita reabrir los negocios cerrados por las últimas medidas higiénico-sanitarias.

Ha reivindicado, en este caso, que esá obligados todos los representantes de la Corporación a dar soluciones y apoyar a los afectados.

El concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo, por su lado, ha insistido en que se tratan de medidas "arbitrarias", al permitir unos negocios y otros no. "Estamos a tiempo de rectificar", ha aseggurado.

En lo que respecta a Foro, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, ha recalcado que el comercio minorista no puede esperar más, ya que se ha visto "estrangulado" por estas medidas que Foro cree que en algunas cosas son "incoherentes, inconexas y hasta absurdas". Ha lamentado la "nula empatía" de la Administración con un sector que reclama soluciones.

En el caso de Podemos-Equo Xixón, el edil Juan Chaves ha hecho referencia a las negativas cifras de la pandemia en Asturias, al tiempo que ha apostado por que el objetivo sea salvar vidas y frenar los contagios.

Aún así, ha mostrado sus dudas acerca de los criterios en los que se basan las medidas que obligan a cerrar estos negocios, pero ha defendido que lo que se precisa es que haya líneas de ayudas y que lleguen ya.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha visto importante la reapertura del comercio minorista, dado los graves prejuicios que acarrea tanto a los negocios como a los ciudadanos. Al tiempo, ha puesto en duda los criterios científicos que las avalan.