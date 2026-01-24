El Ayuntamiento pide al Principado que rectifique el "recorte" en la unidad de Infantil en Vega de Guceo

Archivo - Mieres - EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento de Mieres ha emitido este sábado una nota de prensa en la que pide a la Consejería de Educación del Gobierno asturiano que rectifique el "recorte" en la unidad de Infantil de Vega de Guceo.

Desde el consistorio han mostrado su apoyo a las familias y el centro ante una decisión que consideran "precipitada" y que no comparten.

El Ayuntamiento recuerda que en los últimos años se está produciendo una llegada continua de nuevo alumnado a lo largo de curso que proviene de otras comunidades autónomas y otros países.

"Es un goteo constante que no se puede ignorar", ha dicho la concejal de Educación, Belén Alonso. Además, considera que "esta decisión supone perder dos docentes: un puesto de maestro y otro de apoyo. Y esto provoca una importante pérdida de recursos educativos. Creemos que la Consejería tiene que rectificar. No puede olvidar que en las Cuencas Mineras tenemos mucho alumnado vulnerable que necesita recursos y medios".