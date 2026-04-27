El Ayuntamiento Presenta La II Edición Del Programa Del Patronato Deportivo Municipal '¿En Siero? Sí, En Bici' - AYTO. SIERO

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, presentó este lunes la segunda edición del programa del Patronato Deportivo Municipal '¿En Siero? Sí, en bici', destinado a personas de todas las edades y que parte con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Según ha indicado el programa consta de seis actividades, diseñadas para llegar a distintos rangos de edad y condiciones físicas de los participantes.

La primera de ellas, Muévete en Bici, se desarrollará del 1 de mayo al 19 de junio y promueve el desplazamiento sostenible en bicicleta hasta las instalaciones deportivas del PDM. Tendrá una duración de mes y medio y se llevará a cabo en todas las localidades del concejo. Habrá detalles entre los participantes.

Dentro de las propuestas familiares se encuentra Puente a Puente, una actividad no dirigida que transcurre por la senda del Nora. A los participantes se les propone un juego basado en el conocido juego de mesa de "la oca", con diferentes códigos QR distribuidos a lo largo del recorrido que deberán resolver para completar el tablero. La actividad podrá realizarse durante los fines de semana del 15, 16 y 17 de mayo, y del 22, 23 y 24 de mayo.

Otra de las actividades familiares será el Desafío Ciclofamiliar, una propuesta dirigida en la que los participantes deberán completar un circuito de unos 5 kilómetros resolviendo una serie de retos durante el recorrido. Esta actividad se celebrará en Lugones el 7 de junio, de 17:30 a 19:30 horas.

Por su parte, Retos a Dos Ruedas permitirá poner a prueba la habilidad y destreza de los participantes con la bicicleta. Se celebrará el 31 de mayo, de 17:00 a 19:30 horas, en el aparcamiento del polideportivo nuevo de La Pola Siero.

Para los amantes de la bicicleta y la cultura se ha programado el Desafío Ciclocultural, un raid por parejas adultas en el que los participantes deberán descubrir, orientados por un mapa de pistas, diferentes elementos artísticos ubicados en La Pola Siero y en parroquias cercanas.

La actividad está pensada para disfrutar de una jornada diferente en bicicleta, primando la resolución del raid por encima de la velocidad o los kilómetros recorridos. Se celebrará el 30 de mayo, de 10:00 a 13:00 horas. Las plazas están limitadas a 15 parejas y la inscripción será telefónica en el polideportivo nuevo de La Pola Siero a partir del 11 de mayo.

Por último, el programa incluye la Vuelta a Siero, dirigida a los participantes con un perfil más deportivo, que se celebrará el 10 de mayo. Para participar en el Desafío Ciclofamiliar y en Retos a Dos Ruedas será necesario inscribirse a través de la plataforma web del PDM, a partir del 11 de mayo a las 9:00 horas. Estas actividades están dirigidas a abonados y abonadas del Patronato Deportivo Municipal.