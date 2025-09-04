El Ayuntamiento procederá al derribo del Soccer World y ejecutará la limpieza de la zona

"Adecentar esta zona es una reivindicación histórica de la zona sur y vamos a cumplirla", afirma Villoria

GIJÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio gijonés procederá al derribo del equipamiento deportivo Soccer World y ejecutará la limpieza de la zona, para así garantizar plenamente las condiciones de salubridad y ornato.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Gijón, será la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales quien asuma la coordinación y ejecución de los trabajos. Esto implica iniciar de forma inmediata los trámites preceptivos, para dar comienzo al derribo en 2026.

"Este gobierno está aquí para tomar decisiones y dar respuesta a los problemas de la ciudad; adecentar esta zona es una reivindicación histórica de la zona sur y vamos a cumplirla", ha asegurado el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.