El Ayuntamiento realizará las obras necesarias para proteger la seguridad de la vía pública en Santa Apolonia

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés realizará las obras necesarias para proteger la seguridad de la vía pública en el número 154 de la Calle Santa Apolonia tras reiteradas órdenes de ejecución que han sido desatendidas por la propiedad del inmueble.

El Ayuntamiento actuará de forma urgente dado el mal estado del edificio. En concreto, los trabajos que se van a realizar son la instalación de un vallado de protección para cortar el paso peatonal y limitar el aparcamiento para poder realizar los trabajos con seguridad; la revisión de la fachada, con retirada de los elementos sueltos que puedan desprenderse. Se cerrarán los huecos de la primera planta con fábrica, para consolidarla; y la instalación de carteles informativos e identificativos de recorridos alternativos, a ambos lados de la zona afectada.

Los trabajos tendrán una duración de 10 días y han sido adjudicados a la empresa Ecoviga4 S.L., que tiene previsto comenzar una vez instalado el vallado, lo que se estima se realice este jueves 15 de enero. Previamente, será necesario colocar la señalización pertinente para que los vehículos no aparquen en los números 154, 156 y 158 de la calle Santa Apolonia, así como un vallado provisional para asegurar que la zona esté libre de vehículos. Ambas actuaciones se realizarán mañana martes 13 y pasado mañana miércoles 14, respectivamente.