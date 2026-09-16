El Ayuntamiento reclama medidas "contundentes" tras los últimos ataques de lobos

David del Pozo, en la zona afectada por los ataques - AGRUPACIÓN DEL PSOE DE LLANERA

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ganadería y Medio Rural del Ayuntamiento de Llanera, David del Pozo, ha reclamado medidas "contundentes" tras el último ataque de lobos a tres ovejas xaldas en el concejo, concretamente en la zona de Ables.

Desde el Grupo Municipal Socialista trasladan su apoyo al sector ganadero y reclaman a las administraciones medidas eficaces que permitan dar una respuesta a una situación que "preocupa cada vez más a quienes viven y trabajan en el medio rural".

Del Pozo considera que estos nuevos ataques ponen de manifiesto la necesidad de que el plan del lobo sea realmente efectivo en todo el territorio, especialmente en aquellas zonas que hasta ahora estaban libres de la presencia de esta especie y que, como está ocurriendo en Llanera, comienzan a verse afectadas.

"Los ganaderos de Llanera ya soportan demasiados ataques y no podemos mirar hacia otro lado. Es necesario actuar y adoptar medidas contundentes que den respuesta a los ganaderos afectados y permitan proteger su actividad", ha señalado el responsable socialista en un encuentro con el ganadero afectado.

Desde el equipo de gobierno reiteran su compromiso con el sector ganadero y reclaman que las administraciones competentes actúen con firmeza y responsabilidad ante los nuevos ataques, garantizando una respuesta adecuada para los profesionales afectados y la protección de la actividad ganadera en el concejo.