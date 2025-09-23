El Ayuntamiento reforzará el alumbrado navideño con un aumento de 242.000 euros

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

Aprobada la certificación final del proyecto PRTR Renaturalizarión de los ríos Piles y Peñafrancia

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado este lunes que el alumbrado navideño reforzará en esta próxima edición las luces en algunas zonas de la ciudad, lo que incrementa el presupuesto en 242.966,66 euros, un 20 por ciento más sobre el valor del contrato.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés posterior a la Junta de Gobierno donde se ha aprobado, ha explicado que el contrato inicial tenía un coste de 1.214.833,31 euros sin IVA, con lo que el precio final quedará en 1.455.000 euros aproximadamente.

En la Junta de Gobierno se ha aprobado, asimismo, la certificación final del proyecto PRTR de las obras de rehabilitación y renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia. La certificación final tiene un importe de 199.624 euros.

También se ha autorizado la concesión de dos subvenciones ligadas al programa de recualificación profesional, una a Alsa (66.751,35 euros) y otra a OkTicket (101.704,56 euros).

Además, se ha aprobado la propuesta de felicitaciones de la Policía Local con motivo de la festividad el próximo día 29 de su patrón, San Miguel

Otros acuerdos a los que se les ha dado luz verde es a la adenda del convenio con la CTA, una para transporte urbano y otra interurbano, así como la adjudicación a la empresa Hormigones Aviles Oviedo S.A del contrato de suministro de hormigón, por una vigencia de año y medio y un importe de 672.447,10 euros.

De esta cantidad, 448.298 euros son la anualidad de entrada de 2026 y 74.716 euros del próximo 23 de octubre al 31 de diciembre de este ejercicio.