El ayuntamiento refuerza el protagonismo de sus barrios con un plan que se desarrollará en los próximos años

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha presentado este miércoles las líneas estratégicas de un plan de barrios para avanzar en la cohesión territorial y modernizar Avilés que se llevará a cabo en los próximos seis años.

El objetivo es analizar con detalle las necesidades de cada entorno, de cada barrio, para dar respuesta a demandas vecinales, reforzar las propuestas culturales y participativas y proporcionar un mejor servicio público, según ha informado el Ayuntamiento.

La planificación de todas las inversiones, iniciativas y acciones que el Ayuntamiento realizará en los barrios se recogerá en un documento estratégico que refuerza el protagonismo de los mismos y refleja la importancia que tienen, para el Gobierno de Avilés, en la definición de ciudad.

En las últimas semanas se ha llevado a cabo un trabajo conjunto (equipo de Gobierno, técnicos municipales y tejido asociativo) para concretar las actuaciones que se incorporarán a este Plan de Barrios. A lo largo de este proceso está previsto reunirse con el Plenario del Consejo de Participación para compartir con las entidades vecinales el contenido del Plan.

Este Plan de Barrios parte de un análisis detallado de los equipamientos, necesidades y realidades de los mismos, una información pormenorizada que será clave para planificar las actuaciones, inversiones y proyectos que el Gobierno impulsará en los próximos años.

Se trata de un trabajo que ha contado con los Consejos de Participación de la ciudad y con el tejido asociativo, que ha trasladado sus propuestas, necesidades y sugerencias.

Se llevarán a cabo actuaciones para mejorar las entradas de la ciudad, modernizar y complementar la red de equipamientos públicos, mejorar la accesibilidad y reforzar el mantenimiento de calles, parques y jardines.

Se adecuará y creará nueva vivienda en alquiler, se dotarán nuevos espacios para el ocio, para mayores, para las familias, para jóvenes y nuevas zonas de juego infantil. Este Plan, cuyo horizonte temporal es de 6 años (2026-2031), contará con más de 35 millones de presupuesto y no solo incluirá actuaciones recogidas en los presupuestos municipales, sino que incorporará también inversiones estratégicas para la conexión de los barrios con el centro de la ciudad, cuya financiación se definirá en los presupuestos de otras administraciones.