El Ayuntamiento remite a Sekuens la documentación municipal para que el proyecto de Costco sea PIER

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha informado este jueves de que el consistorio ha remitido a la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) toda la documentación necesaria de competencia municipal para que el proyecto de Costco sea declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Ha explicado que Sekuens había pedido al Ayuntamiento información sobre el asunto. "Esta petición nos llegó el jueves pasado y hoy, en la Junta de Gobierno celebrada a las ocho y media de la mañana, hemos aprobado la contestación. La respuesta tiene dos partes: por un lado, informar de los aspectos de ámbito municipal, y por otro, mostrar nuestra conformidad y apoyo a que la implantación de Costco sea declarada PIER", ha explicado García.

En cuanto al informe, manifiestan desde el Ayuntamiento que están a favor de la declaración como proyecto de interés estratégico en Siero.

Han explicado desde el consistorio que el único incumplimiento con la normativa actual afecta a las directrices comerciales, que limitan las salas de venta a 2.500 metros cuadrados, mientras que Costco plantea 15.000. En Bobes, el desarrollo urbanístico se hizo mediante un plan parcial de ámbito supramunicipal llevado a cabo por el Principado, y por esa limitación de las directrices comerciales ahora no se puede implantar el proyecto.

"En el resto de aspectos no hay ningún problema: la parcela cuenta con todos los servicios municipales necesarios", ha subrayado García. "El urbanismo es competencia municipal, y nuestra obligación es informar de lo que se puede o no hacer en el territorio. Hoy mismo hemos enviado el acuerdo y la respuesta a Sekuens", ha indicado.