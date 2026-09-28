El Ayuntamiento renovará y modernizará el alumbrado público municipal

Archivo - Iglesia de Sabugo, en Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Avilés da luz verde al proyecto de renovación y modernización del alumbrado público municipal. Se trata de una actuación que permitirá reducir un 60% el consumo energético y ahorrar 471.000 euros en la factura de la luz municipal.

Para llevarlo a cabo el Ayuntamiento de Avilés consiguió una ayuda del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, cuya financiación, 8.518.701,16 euros, cubre al 100% el proyecto al 0% de interés.

Así, Avilés sustituirá 7.872 luminarias con tecnología LED e instalará la telegestión en todos los puntos de luz de la ciudad: 4.398 nodos de telegestión, 156 cuadros de mando y la sustitución de 145 báculos y columnas lo que supondrá una reducción del 60 por ciento del consumo energético, con un ahorro estimado cercano al medio millón de euros anual en la factura energética (471.000 euros).

El concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, ha indicado que se trata de un proyecto estratégico que supondrá un cambio en el conjunto del alumbrado público de toda la ciudad, independientemente de donde se resida, este servicio será implantado en igualdad de condiciones.

"Es un proyecto global de ciudad que no trata solo de cambiar luminarias, sino de avanzar en un modelo de ciudad más eficiente, moderna y cómoda para nuestros vecinos y vecinas", ha indicado.

Actualmente hay 11.238 puntos de luz existentes en Avilés, con un parque envejecido dominado por lámparas de descarga y 196 cuadros de mando. El 40% del total está renovado a LED gracias a las actuaciones progresivas que se han llevado a cabo desde 2015 en el casco histórico.