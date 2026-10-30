El Ayuntamiento renueva parte del equipamiento del gimnasio del polideportivo de Carbayín Alto

Visita a las instalaciones - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios de Siero, Jesús Abad, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, visitaron el gimnasio del polideportivo de Carbayín Alto, donde el Patronato Deportivo Municipal ha renovado parte del equipamiento.

La actuación forma parte de una inversión de 15.431,74 euros destinada a la adquisición de seis máquinas de musculación y ejercicio cardiovascular para los gimnasios de Carbayín Alto y Pola de Siero.

En concreto, el gimnasio de Carbayín Alto ha incorporado cinco máquinas: una de flexión de piernas, una contractora de pecho, una de extensión de piernas, una multipower y una elíptica. Por su parte, el gimnasio del nuevo polideportivo de Pola de Siero ha recibido una máquina de abductores y aductores.

Esta actuación se suma al proceso de renovación de material deportivo iniciado a principios de año por el Patronato Deportivo Municipal.

Jesús Abad explicó que "las instalaciones tienen mucho uso y eso hace que, con el paso del tiempo, algunos equipos necesiten ser sustituidos. Escuchamos las demandas de los usuarios y vamos atendiendo las necesidades que detectamos en los diferentes gimnasios del concejo". En las imágenes, los concejales, junto a Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal.