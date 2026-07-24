El Ayuntamiento repone el alumbrado en zonas afectadas por el robo de cable y compra 4.500 metros de material

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AVILÉS 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha iniciado los trabajos para restablecer el alumbrado público en distintos puntos de la ciudad afectados por reiterados robos de cable y ha tramitado por la vía de urgencia un contrato de suministro de cable eléctrico y otros materiales por importe de 17.980,60 euros, IVA incluido, con el fin de adquirir 4.500 metros de cable y acelerar la recuperación del servicio.

Según ha informado el Consistorio, además de la reposición del cable, los trabajos incluyen el sellado de las arquetas de las instalaciones para dificultar nuevas sustracciones y proteger el material recién instalado, una actuación que ralentiza la recuperación del servicio, pero que consideran necesaria para evitar nuevos robos.

Las sustracciones se han venido produciendo de forma reiterada desde el pasado mes de mayo y han afectado a amplias zonas de Llaranes, el barrio de La Luz, San Juan de Nieva, Villanueva (Miranda), El Pozón, El Quirinal y Pico Bustiello.

Los primeros robos fueron detectados a mediados de mayo en las calles Oviedo, Avilés, Río Navia y Río Narcea, en Llaranes, así como en el tramo comprendido entre la plaza de Santa Ana y el inicio de la senda peatonal Os Llaos-Miranda, en Villanueva.

Posteriormente, entre el 17 de junio y el 24 de julio, una nueva oleada de sustracciones ha afectado a varias calles del barrio de La Luz, la zona de Garajes, el parque de El Pozón, el paso inferior de la autovía AI-81 en la calle Río Arlós, Las Niñadas, la calle Martinete y la plaza del Castañedo, en La Toba; el paseo del Arañón, en San Juan de Nieva, y la calle Aída de la Fuente, en El Quirinal.

En total, los robos han supuesto la sustracción de cerca de 4.000 metros de cable de cobre. Los daños ocasionados superan los 16.000 euros, de los que aproximadamente 12.500 euros corresponden al material sustraído y cerca de 3.650 euros a la mano de obra necesaria para reparar las instalaciones.

Los servicios técnicos municipales han presentado tres denuncias ante la Policía Nacional, la última de ellas el pasado 13 de julio.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha solicitado que cualquier persona que observe comportamientos sospechosos, especialmente durante la noche y en las proximidades de arquetas, cuadros eléctricos o puntos de luz apagados, lo comunique de inmediato a la Policía Nacional, la Policía Local o al teléfono de emergencias 112 para contribuir a evitar nuevos robos.