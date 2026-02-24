El Ayuntamiento revisa el proyecto de la demolición de Carlos Marx para su aprobación en Junta de Gobierno

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS
GIJÓN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha señalado este martes que el Ministerio de Transportes ha remitido al Ayuntamiento, hace unos días, el proyecto de la demolición del viaducto de Carlos Marx.
Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha señalado que, dada la complejidad e importancia del proyecto, con un coste de unos 50 millones de euros y 33 meses de plazo de ejecución, todavía no han podido revisarlo al completo.
El Ayuntamiento deberá aprobar el documento en Junta de Gobierno y remitirlo al Ministerio para que, una vez que haya el visto bueno de las tres administraciones --estatal, regional y local-- se pueda firmar el convenio y que el Gobierno central licite la obra.
Ha recordado, en este punto, que las tres administraciones ya tienen presupuestariamente consignada su parte. También ha apuntado que el borrador del convenio está pendiente de que Hacienda dé el visto bueno.
REVISIÓN DE INFORMES
En otro orden de temas, Martínez Salvador ha negado que haya paralización en la concesión de licencias para la conversión de bajos comerciales en viviendas.
Ha explicado, a este respecto, que, con base a un informe técnico, se detectó que se estaban informando de una manera que no es la correcta y lo que procede ahora es informarlo correctamente y realizar un informe de nuevo.
El edil ha indicado que hubo una reunión la semana pasada, donde ya se explicó qué cuestiones se tenían que modificar. Una vez que se lleven a efecto esos cambios, se podrá hacer el nuevo informe.
Ha apuntado, relacionado con ello, que hay más o menos 80 proyectos que tienen que ser sometidos a un informe y según se van informando se van evacuando, "pero no hay ninguna paralización", ha insistido.