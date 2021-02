El Ayuntamiento revisará los perfiles de trabajo para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres

La alcaldesa 'culpa' a los convenios colectivos de agravar la diferencia retributiva entre mujeres y hombres

GIJÓN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha indicado este lunes que nunca ha estado a favor de decirle a las mujeres que no trabajen en lo que quieran, sino que el problema, a su juicio, está en el convenio colectivo que regulan estas profesiones llamadas 'feminizadas', muchas de ellas vinculadas a las tareas del cuidado.

Así lo ha señalado en un acto con motivo del Día de la Igualdad Salarial, en el que se ha anunciado que el Ayuntamiento va a presentar un programa al Fondo Social Europeo en aras a ir reduciendo esta brecha salarial y a favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Según la regidora, las causas de la brecha salarial ya son conocidas, como la división sexual del trabajo y la minusvaloración que lleva pareja cuando se entiende que esos empleos son femeninos, a lo que ha sumado la falta de corresponsabilidad y el "desprecio" que se hace de la ética del cuidado.

Es por ello, que desde el Ayuntamiento se van a implementar dos líneas de trabajo. La primera es en clave interna en el Ayuntamiento, donde hay una brecha salarial que se ceba en unos ámbitos determinados de trabajo, especialmente, como pueda ser Servicios Sociales, Educación, Cultura y Deporte. "Tenemos un problema estructural", ha reconocido la alcaldesa con relación a la Administración local.

También se ha referido a la definición de los puestos de trabajo municipal, para que aquellos que representen igual valor de trabajo, estén igualmente definidos e igualmente remunerados. Una labor que ya ha iniciado la Dirección General de Servicios municipal.

Ha apostado, además, por influir a través de la concertación y también de la Agencia Local de Empleo y Gijón Impulsa, para favorecer la igualdad salarial fuera del Ayuntamiento también.

No en vano, ha apuntado que se ha hecho un informe sobre los programas de colaboración público-privada ligados a la concertación social, en el que se hace un análisis de género, y el resultado es "muy negativo", ha confesado. Ha aclarado, no obstante, que no es una crítica a las empresas colaboradoras, sino al sistema en sí.

Ha citado el caso de tres cursos, con compromiso de contratación, que eran de comercio, con mayoría de alumnado femenino, mientras que los otros dos, mantenimiento industrial y conducción integral, eran "altamente masculinizados".

Si bien en el aspecto formativo hubo casi paridad, cuando se pasa a contratación, casi el 75 por ciento eran hombres frente a un 25 de mujeres. "Esto ya indica algo", ha incidido la alcaldesa, quien ha añadido que si ve el convenio de Comercio cobran poco más de 800 euros, pero si se ven los otros dos es casi de 1.400 euros.

Con ello ha querido poner de manifiesto que ya de partida el Ayuntamiento aboca a trabajos que suponen una brecha salarial. Por este motivo, se ha hecho una propuesta de cambio de bases de este programa, aceptada por la concertación local.

Se ha hecho también un llamamiento, aprovechando la presencia en la concertación social de agentes económicos y sociales, a reflexionar sobre las desigualdades que marcan los convenios colectivos. Sobre ello, la regidora ha apuntado que en aquellos sectores que tienen que ver con el cuidado, el convenio es peor, que aquellos que van destinados a los hombres, según ella.

Unido a ello, ha indicado que muchas mujeres optan por trabajar en la Administración porque tienen un marco de seguridad mayor, no solo por trabajo indefinido, sino por horarios más estables o condiciones que favorecen la conciliación laboral y familiar.

Más allá, ha considerado que no se puede comparar uno a uno los casos, sino que hay sectores donde las mujeres tienen peores condiciones y se les paga menos que a los hombres. También ha incidido que a veces el salario puede ser el mismo, pero los complementos cambian.

FONDO SOCIAL EUROPEO

En cuanto al programa que se presentará al Fondo Social Europeo, el objetivo del mismo es trabajar con el sistema educativo, y con la sociedad en general.

Se trata de un proyecto que no solo se llevaría a cabo desde la Dirección de Igualdad, sino que también se trabajaría desde la Agencia Local de Empleo y Gijón Impulsa.

En el mismo se va a trabajar en líneas educativas, de fomento de la corresponsabilidad, de la diversificación profesional, apostando por el liderazgo y empoderamiento económico de las mujeres, así como por ir a un cambio para un nuevo régimen retributivo de los distintos oficios y profesiones.