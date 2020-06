El Ayuntamiento sectoriza las playas para calcular aforos y habilita pasillos y escaleras de entrada y salida

Un total de 35 'acomodadores de playa' ayudan desde este lunes a controlar aforos y a orientar a los bañistas

GIJÓN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha presentado este lunes el protocolo 'Gijón' arenales urbanos seguros', con base al que se sectorizan las tres playas urbanas --San Lorenzo, Poniente y Arbeyal--, se habilitan usos conforme a horarios y pasillos y escaleras de entrada y salida.

"El objetivo siempre es distancia de seguridad", ha asegurado la regidora gijonesa durante la presentación de este protocolo, que ha contado con la intervención de la gerente de Divertia, Lara Martínez, y del jefe de Bomberos, Javier Álvarez Villazón.

"Es de vital importancia", ha asegurado la alcaldesa sobre la distancia interpersonal, quien ha animado a consultar la plataforma web Play.as diseñada por el Ayuntamiento gijonés para controlar y consultar los aforos de las playas.

A toda esta información se puede acceder a través de la web www.gijon.es/aforoplayas, a través de cualquier dispositivo digital. También se podrá consultar a los 'acomodadores de playa' que han comenzado este lunes a trabajar y que son los encargados de informar sobre los aforos disponibles y asesorar a qué zona es mejor ir.

En este sentido, esta sectorización de la playa ha servido para maximizar los aforos posibles, dentro de lo marcado por las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta, eso sí, el estado de la playa en bajamar y en pleamar. En pleamar, por ejemplo, hay diez veces menos aforo en el caso de San Lorenzo, no siendo la diferencia tan importante en las otras dos playas.

ACTIVIDADES LIMITADAS

La alcaldesa, asimismo, ha explicado que en la playa estará permitido solo tomar el sol y bañarse, aunque en horario de 10.00 a 20.00 horas, a excepción de las actividades organizadas por el Patronato Deportivo Municipal o las de las escuelas de surf.

Fuera de ese horario estarán permitidas otras actividades deportivas, como pueda ser jugar al fútbol o a las raquetas. González ha precisado que estas actividades ocupan bastante espacio, lo que limitaría los aforos. A su modo de ver, no es posible la convivencia de echar un partido con tomar el sol.

En cuanto a la forma de acceder a la playa, hay unas escaleras de entrada y de salida establecidas. Una vez dentro, habrá un lineal de diez metros paralelo al muro para poder desplazarse a la zona deseada, otra para el paseo y después una serie de viales tanto paralelos como perpendiculares al mar, para poder ir a la zona de baño o a la salida.

De esta forma, en San Lorenzo los accesos serán solo por las escaleras 4, 8, 12, 14 y 16, mientras que las salidas serán por las escaleras 2, 7, 11, 13 y 16 y las escaleras 1, 3, 5, 6, 9, 10 y 15 permanecerán cerradas.

En el caso de Poniente, se accederá por las escaleras 3, 5, 7 y 9 y las salidas serán por las escaleras 2, 4, 6 y 8, estando la 1 permanentemente cerrada. En Arbeyal, asimismo, los accesos serán solo por las escaleras 2 y 4 y las salidas solo por las escaleras 3 y 5.

En el protocolo que se ha presentado también figura una serie de recomendaciones y prohibiciones que estarán marcadas en la playa con su correspondiente señalética.

MEJOR, DÚCHATE EN CASA

Entre estas, la alcaldesa ha indicado que no estará prohibido las duchas, pero habrá un cartel donde recomiendan "mejor, dúchate en casa".

Otros de los letreros que se podrán ver son: por aforo, silla y toalla en el mismo espacio; no se permiten juguetes acuáticos; no se permite reservar espacio; se recomienda una estación no superior a dos horas; --recomendación-- uso mascarilla; y menores siempre acompañados de un adulto.

González, asimismo, ha recalcado que todo este protocolo, del que ha confesado que fue "muy complejo" de elaborar, está para quedarse todo el verano, a sabiendas de que el Estado de Alarma acaba en 15 días, según ella.

A este respecto, ha recalcado que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad en salud publica y que el virus sigue ahí fuera, de ahí que las medidas "de prudencia las vamos a llevar hasta final del verano", ha sostenido. Ha insistido, asimismo, en que la principal medida es guardar la distancia.

También se ha referido a los 'acomodadores de playa', que tendrán una labor de información, de indicar en qué sectores de la playa pueden estar los bañistas, pero además de facilitar información a la plataforma digital para ver en tiempo real la capacidad de aforo y contribuir con todo ello a que la estancia de quien acuda a la playa sea lo más confortable posible.

Y si bien la alcaldesa ha reconocido que no es que se piense que vayan a venir muchos turistas, ha recalcado que es una 'foto' de Gijón que cuidar, y esta debe ser lo más "realista y racional".

COLABORACIÓN CIUDADANA

"Necesitamos la colaboración de todo el mundo", ha remarcado, eso sí, a lo que ha apuntado que el objetivo no es poner sanciones, pero si hay que ponerlas, se hará.

Villazón, por su lado, ha destacado que se ha ello un diseño para usar las playas "al máximo posible", aunque ha enfatizado que San Lorenzo es "un poco especial" por las mareas. También ha confesado que fue "ciertamente dificultoso" porque no tenían referencias, a lo que se tuvieron que hacer estudios "sobre la marcha", ha apuntado.

Sobre la plataforma web, ha explicado que permite fijar aforos en función a las mareas. Para marcar estos, se han basado en lo que ha llamado unidades básicas de ocupación, de forma que se calcule el número máximo de personas que pueden estar al mismo tiempo.

Incluso ha apuntado que a lo largo de la temporada se pueden ir cambiando los aforos con base a la evolución del COVID-19. La plataforma web, asimismo, permite medir el aforo de forma manual, pero en el futuro se puede hacer automáticamente con cámaras u otros medios.

Por parte de Divertia, su gerente, Lara Martínez, ha apelado a la responsabilidad ciudadana. A los ciudadanos ha recomendado consultar el pdf de recomendaciones desde la plataforma web, la misma que anima a consultar para decidir a qué playa ir o zona de la misma.

Sobre los 'acomodadores de playa', ha recalcado que no van a estar para cohibir, reñir o condicionar, sino para ayudar y recordar la importancia de la distancia de seguridad y asesorar de zonas de menos ocupación. Es más, ha asegurado que muy pocas ciudades españolas tienen un protocolo tan desarrollado como el de Gijón.

35 'ACOMODADORES'

En total, habrá 35 acomodadores para las tres playas urbanas; 13 personas en San Lorenzo (1 coordinador/a de playa, 8 controladores/as de accesos y 4 acomodadores/as); siete en Poniente (1 coordinador/a de playa y 6 acomodadores/as); y cinco en Arbeyal (1 coordinador/a de playa y 4 acomodadores/as). Estos funcionarán de 11.00 a 19.00 horas.

Al margen de los 'acomodadores de playa', el horario de Salvamento de Playas será de 10.00 a 21.00 horas en San Lorenzo y de 12.00 a 20.00 horas en Poniente y Arbeyal.