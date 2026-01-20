Ayuntamiento de Siero aprueba un nuevo proyecto industrial en Bobes y eleva el presupuesto del Parque de la Reconquista

Archivo - Polígono de Bobes - EUROPA PRESS - Archivo

SIERO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Siero, reunida en sesión extraordinaria, ha aprobado este martes la licencia solicitada por Hidrocantábrico para la construcción de una nave de almacenamiento y logística de material eléctrico en el área industrial de Bobes, así como la actualización del proyecto del Parque de la Reconquista de Pola de Siero, con un presupuesto ampliado.

El proyecto industrial de Hidrocantábrico contempla una inversión de 7,5 millones de euros, que incluye la edificación de una nave de 4.841 metros cuadrados y la compra de una parcela de 11.000 metros cuadrados. En tasas e impuestos municipales se abonarán 252.373 euros.

En relación con el Parque de la Reconquista, el alcalde, Ángel García, ha explicado que la primera licitación quedó desierta, por lo que se ajustaron algunas unidades de obra y se incrementó el importe económico, manteniendo el diseño inicial. Este reajuste hizo necesario que el proyecto pasara de nuevo por el órgano municipal para su aprobación.

En la comparecencia también ha participado el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, quien abordó los detalles técnicos de los proyectos revisados.