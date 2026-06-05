El Ayuntamiento de Siero autoriza dos parques de baterías en Argüelles con una inversión prevista 15 millones de euros

El alcalde, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha aprobado dos licencias para la instalación de parques de baterías en Argüelles, con una inversión prevista de unos 15 millones de euros y ha dado luz verde a la adjudicación definitiva de las obras de urbanización de la Avenida de Gijón, en La Pola, por un importe cercano a los 900.000 euros.

Así lo han anunciado en rueda de prensa el alcalde, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez.

En relación con los parques de baterías, de 9 y 12 megavatios respectivamente y ubicados en suelo industrial, el regidor ha reconocido la inquietud vecinal ante este tipo de instalaciones, si bien ha confiado en que, una vez en funcionamiento, se demuestre que "no hay ese perjuicio que se cree que se va a generar, ni de ruido ni de nada".

García ha subrayado que se trata de autorizaciones regladas, que han seguido una "larga tramitación", cuentan con todos los permisos necesarios y cumplen con el borrador de directrices del Principado para este tipo de equipamientos.

Asimismo, ha defendido la utilidad de estas infraestructuras para el sistema energético, al permitir almacenar energía de origen renovable y reducir la dependencia de combustibles fósiles. "Debe primar el interés general y el futuro de Asturias y de España. Es algo muy positivo y muy necesario", ha afirmado.

El alcalde ha añadido que este tipo de proyectos están siendo impulsados tanto por la Unión Europea como por el Gobierno central con el objetivo de avanzar hacia un modelo energético basado en energías limpias y más asequibles.