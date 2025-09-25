El Ayuntamiento de Siero avanza en un convenio con ADIF para suprimir pasos a nivel antes de fin de año

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento trabaja junto a ADIF en la firma de un convenio para la supresión de pasos a nivel en el concejo, un acuerdo que, según ha adelantado, podría rubricarse antes de que finalice el año.

"Es una muy buena noticia y quiero agradecer a ADIF la colaboración, porque desde que abordamos este tema las cosas están yendo razonablemente bien", señala el regidor tras el pleno ordinario celebrado esta mañana. García explica que no todos los pasos a nivel podrán eliminarse, como en el caso de Colloto, donde no existe una solución técnica viable, aunque sí se contemplan actuaciones para reforzar la seguridad.

Respecto a los proyectos más complejos, el alcalde se ha referido al paso de El Bayu, donde la solución pasa por eliminar el tráfico rodado, levantar una pasarela peatonal y ciclista accesible y urbanizar el vial de acceso a Pola para darle "un carácter más peatonal y urbano", mejorando además el giro hacia la rotonda de la autovía. "Esta actuación implica la participación de tres administraciones: ADIF, el Principado y el Ayuntamiento. La prioridad es la seguridad de las personas", subraya.

Por último, Ángel García indica que la firma del convenio servirá para ratificar el compromiso político, tras lo cual se desarrollarán los proyectos y se ejecutarán las obras. La financiación, ha precisado, correrá íntegramente a cargo de ADIF, sin coste alguno para el Ayuntamiento.