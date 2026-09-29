El Ayuntamiento de Siero destinará 5,17 millones de euros a gasto social en 2027

Ángel García Y María José Fernández - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS - 9

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han presentado las partidas destinadas a gasto social incluidas en el proyecto de Presupuesto Municipal para 2027. Los ocho programas suman 5.177.325,67 euros, lo que supone un incremento de 153.270,29 euros, un 3,05%, respecto a 2026.

La mayor dotación corresponde a Asistencia Social Primaria, con 1.948.469,58 euros, seguida de Ayuda a grandes dependientes, con 1.857.018,06 euros. El programa de Ayuda a domicilio contará con 555.831,10 euros; Promoción Social, con 298.632,01 euros; el Centro Asesor de la Mujer, con 270.184,17 euros; y el EITAF, con 162.190,75 euros.

A estas cantidades se añaden 65.000 euros para Programas para mayores y otros 20.000 euros correspondientes al programa 23200 de Promoción Social.

Según ha informado el Ayuntamiento, la evolución de estas partidas refleja un incremento respecto a 2018, cuando los programas analizados sumaban 3.269.700,76 euros. En 2027 alcanzarán los 5.177.325,67 euros, lo que representa 1.907.624,91 euros más y un crecimiento del 58,34% en ese periodo. La dotación supera los 5 millones de euros por segundo ejercicio consecutivo. En los dos últimos años, la partida total ha crecido más de 400.000 euros, indican desde el consistorio,